Kate Middleton, la más popular de la Familia Real británica incluso de baja

La intervención abdominal a la que se sometió Kate Middleton (42) el 16 de enero en el hospital privado londinense The London Clinic provocó cierta inquietud internacional sobre el verdadero estado de salud de la princesa de Gales. Tras varias semanas alejada del foco mediático, teniendo en cuenta que las habladurías iban in crescendo, la esposa del príncipe Guillermo (41) reapareció en un vídeo, el 22 de marzo, revelando que tiene cáncer.



Tras el anuncio del diagnóstico se ha conocido que la princesa se ha convertido en el miembro de la realeza más popular de Reino Unido, superando así a su marido, quien lideraba este puesto.

Kate Middleton anuncia que tiene cáncer. (Foto: Gtres)

Así lo ha revelado la encuestadora británica YouGov, que ha indicado que antes de la noticia sobre el cáncer, Guillermo era el más popular con 77 % de aceptación entre los ciudadanos y que Kate tenía el segundo lugar con 74 %. Sin embargo, a principios de abril, ella aumentó a 76 % y él bajó a 73 %. Alrededor de un 21% de encuestados mantiene, según esto, una visión negativa del príncipe, frente a apenas un 15% en el caso de Kate Middleton.

Catalina Middleton luciendo un vestido aguamar. (Foto: Gtres)

Por otro lado, la citada fuente ha indicado que después de los príncipes de Gales, la tercera que les sigue como la más querida es la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, quien cuenta con 71 % de aceptación en el Reino Unido. En la posición número cuatro está Carlos III, con un 63% de apreciación positiva. Seguido por su hermano, el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, con 54 %. El sexto lugar lo tiene, la reina Camila con 50% de valoración. Después de ella, están el príncipe Harry con 31 % y su esposa Meghan Markle con 26 %. Sin embargo, el matrimonio formado por los duques de Sussex no forma parte de manera activa de la Familia Real británica y viven una vida alejada de la Corona en Estados Unidos, junto a sus dos hijos; Archie y Lilibet Diana.

Kate Middleton, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Por otro lado, el menos favorecido en las valoraciones ha sido el príncipe Andrés, duque de York, con apenas un 6% de buena apreciación y 86% de opiniones negativas en su contra. Cabe destacar que la figura del hermano del rey ha ido en decadencia tras tras verse envuelto en varios escándalos incluyendo su relación con Jeffrey Epstein. Los datos fueron elaborados tras entrevistar a un total de 2.004 adultos de Reino Unido entre los pasados 2 y 3 de abril.

La delicada situación de Kate Middleton

Kate Middleton, que continúa inmersa en su recuperación, quiso revelar su diagnóstico y explicó que ya ha comenzado un tratamiento de «quimioterapia preventiva» contra el cáncer. «En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales», contó.



Tras dar a conocer su delicada situación de salud, la esposa del príncipe Guillermo no ha parado de recibir numerosas muestras de cariño. «El príncipe y la princesa están enormemente conmovidos por los afectuosos mensajes de personas aquí en el Reino Unido, en toda la Commonwealth y alrededor del mundo en respuesta al anuncio de Su Alteza Real. Muy emocionados por la calidez y el apoyo de la gente, se sienten agradecidos por la comprensión de su petición de privacidad en este momento», afirmó un portavoz del Palacio de Kensington días después del anuncio.