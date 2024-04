Todo lo que se sabe del próximo viaje del príncipe Harry a Reino Unido

La cuenta atrás ha comenzado. En menos de un mes el príncipe Harry viajará a Reino Unido. Una visita que tiene que ver con una de sus causas más importantes, los Invictus Games pero que, como es lógico, está generando una gran expectación, por una posible reunión con algún miembro de la Familia Real. Algo que, de momento, no se ha confirmado que vaya a producirse.

El duque de Sussex estará en el Reino Unido el día 8 de mayo, para un servicio religioso que se va a llevar a cabo en la Catedral de San Pablo de Londres -el mismo lugar en el que se casaron sus padres, los príncipes Carlos y Diana-, para conmemorar el décimo aniversario de la creación de los Invictus Games. De momento, se ha confirmado que Harry estará en la capital británica, pero no se sabe si su esposa o sus hijos estarán a su lado.

El príncipe Harry, en un acto de los Juegos Invictus en Canadá. / Gtres

De hecho, varias fuentes aseguran que es poco probable que la duquesa de Sussex viaje a Reino Unido, ya que no tiene intención de volver a pisar suelo británico. Así lo ha asegurado el experto Charles Rae en unas declaraciones a medios ingleses, en los que ha recalcado que Meghan Markle no quiere volver a Londres. Unas palabras a las que se ha sumado el biógrafo de la pareja, Omid Scobie, que ha dicho que la duquesa nunca se sintió en casa en el Reino Unido y, por tanto, no quiere volver.

Las incógnitas del viaje

La ausencia de Meghan Markle en este viaje está más que clara -salvo sorpresa de última hora-, lo que significa, además, que Harry se encontrará en el Reino Unido solo, sin sus hijos que, probablemente, se quedarán en CalIfornia con su madre. Un detalle que, sin duda, podría suponer un disgusto para el rey Carlos III, que apenas ha podido ver a sus nietos por parte del duque de Sussex.

Al monarca le gusta mucho disfrutar de su faceta de abuelo y, de hecho ejerce siempre que le resulta posible con los hijos de los príncipes de Gales, a los que tiene muy cerca. Sin embargo, con los del príncipe Harry no puede, es más, apenas los conoce.

El príncipe Harry, durante su visita a Londres. / Gtres

No está claro cuánto tiempo permanecerá el duque de Sussex esta vez en Londres, ni tampoco dónde se quedará, ni si aprovechará el viaje para ver a alguien de su familia, sobre todo, a su padre. Sabemos que la relación con su hermano, el príncipe de Gales, está rota, y que Guillermo no tiene, por el momento, intención de que las cosas se arreglen. No obstante, Harry ha declarado en varias ocasiones que no le importaría ver a su hermano, incluso dijo que las situaciones complicadas de salud -haciendo referencia a la enfermedad de su padre-, servían para acercar a las familias.

Es probable que el príncipe Harry aproveche este viaje para interesarse por la salud de su padre, como ya hizo cuando se conoció que el monarca tenía cáncer, pero es poco probable que viaje con sus hijos, sobre todo, si se tiene en cuenta que el duque de Sussex ha asegurado que no se siente seguro en el Reino Unido, después de que haya perdido la batalla judicial por la cuestión del derecho permanente a la protección policial.