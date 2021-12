Pese a su apretadísima agenda, el príncipe Guillermo saca tiempo de donde puede para disfrutar de algunos de sus hobbies, entre los que está el deporte. Y es que pese a su buena genética, el duque de Cambridge se ha visto obligado a acoger una rutina saludable con el ejercicio como protagonista para mantenerse en forma a sus 39 años.

Fue hace un tiempo cuando la periodista Katie Nicholl confirmó que el marido de Kate Middleton aprovechaba cada mañana cuando llevaba a sus hijos al colegio para después acudir al gimnasio a hacer deporte. Una rutina fitness que deja entrever que el ejercicio es indispensable en la vida del hijo de Carlos de Inglaterra. Motivo suficiente para desde Apple hayan querido contar con el Príncipe Guillermo para su próxima iniciativa.

Desde la famosa empresa estadounidense han anunciado un próximo Apple Fitness + Time To Walk. Teniendo en cuenta que los suscritos a Apple Fitness + pueden disfrutar de un sinfín de tipos de entreno, gracias a este proyecto también contarán con una transmisión gratuita de un podcast narrado por el hermano de Harry en Apple Music a partir del próximo 6 de diciembre. Así lo han explicado desde Apple, confirmando que la caminata constará de 38 minutos y una selección de tiempos de escucha para adaptarse a diferentes zonas horarias con un enfoque de salud mental: “Su Alteza Real el Príncipe Guillermo será el próximo invitado de Time to Walk en Apple Fitness +, cerrando la segunda temporada de la serie con un episodio especial de vacaciones que se lanzará el 6 de diciembre. […]”, desvelaban. Además, la marca aprovechó para explicar en qué consistiría la función del futuro heredero al trono británico: “En su episodio Time to Walk, el príncipe Guillermo habla sobre la importancia de mantenerse en forma mental. También reflexiona sobre un momento alegre en el que salió de su zona de confort, el valor de escuchar como una forma de empoderar a los demás y una experiencia que lo llevó a priorizar la salud mental”.

No cabe duda de que el primogénito de Lady Di es un fiel defensor de la salud mental. Aunque los miembros de la Familia Real normalmente han elegido diferentes áreas en las que apoyar el trabajo caritativo, el nieto de la reina Isabel se enfocó plenamente en la salud mental como campo para su fundación benéfica. El Príncipe ya desveló que sufrió varias complicaciones durante su etapa como piloto, por lo que no resulta extraño que haya optado por sumergirse en la iniciativa Time to Walk, la cual “invita a los usuarios a sumergirse en un paseo junto a algunas de las personas más influyentes e interesantes del mundo mientras comparten historias, fotos y música. Cada episodio se graba mientras el invitado camina afuera o en lugares que son significativos para él, e incluye sus reflexiones sobre lecciones aprendidas, recuerdos significativos, pensamientos a propósito y gratitud, momentos de ligereza y temas que invitan a la reflexión.”.