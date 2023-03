Casi dos meses después de la publicación de sus polémicas memorias y en medio de la tensión que ha generado la decisión del Rey Carlos de desalojar a los duques de Sussex de su residencia en el Reino Unido, Frogmore Cottage, el príncipe Enrique ha vuelto a tomar la palabra. Lo ha hecho en una conversación, a modo de entrevista, organizada por la editorial de su autobiografía, en la que ha hablado con un experto en traumas, Gabor Maté.

Una conversación que se ha emitido en streaming y a la que se podía acceder previo pago de 19 dólares, que permitían a los usuarios ver la charla entre el príncipe Enrique y el especialista, así como recibir una copia del libro del duque de Sussex.

Una reaparición que se ha producido apenas unos días después de que se haya confirmado que la pareja ha recibido una solicitud formal del Palacio de Buckingham de salir de su casa en el Reino Unido, Frogmore Cottage. Un movimiento por parte del Rey Carlos que, según ha trascendido, tiene por objetivo dejar la casa libre para que pueda instalarse el duque de York, al que ya se ha pedido que abandone el Royal Lodge, presuntamente, porque ya no cuenta con los medios para hacer frente a los costes básicos de su mantenimiento.

Al igual que ya ha ocurrido en varias ocasiones, este vez, el duque de Sussex ha vuelto a ahondar en algunos de los temas más polémicos de su vida, que salpican de manera directa a su familia: «He estado en modo lucha desde que tenía 12 años», ha dicho el duque de Sussex, que ha reconocido que siempre se ha sentido como alguien diferente dentro de su familia, y ha recalcado que se ha criado en un hogar roto, aunque no se considera una víctima. El Príncipe ha dejado claro que no está preocupado por la opinión pública y que lo que realmente le ha llevado a escribir el libro es poder contar su historia, de manera directa, para evitar que nadie más lo haga.

El especialista considera que el duque de Sussex padece un trastorno por déficit de atención, según él mismo ha explicado a lo largo de esta sesión. Un diagnóstico que ha sorprendido al príncipe Enrique: «Te guste o no, lo padeces», le ha dicho el experto. Se trata de una afección neurológica que generalmente causa dificultad para concentrarse y un comportamiento impulsivo o errático. «Tras leer tu libro, creo que lo tienes. No lo veo como una enfermedad, lo veo como una respuesta normal a un estrés anormal», ha matizado el facultativo, que ha comentado que considera que hay mucho estrés en su vida.

A lo largo de la conversación, el duque de Sussex volvió a insistir en los problemas que ha tenido con su familia. Por ejemplo, habló del maltrato por parte de su hermano, el príncipe Guillermo, así como de la falta de afecto por parte de su padre, al que ha acusado de ni siquiera abrazarlo tras la muerte de su madre, Diana de Gales. Unas palabras que, sin duda, abren más aún la brecha entre la familia, a pocas semanas de la Coronación de Carlos III.

El duque de Sussex ha reconocido que en su juventud coqueteó con las drogas y aunque no lo ha tenido fácil, reconoce que ha tomado la decisión acertada dando un paso atrás en sus obligaciones oficiales: «No puedo imaginarme cómo habría criado a Archie y Lilibet si todavía fuera miembro activo de la realeza. Perdí bastante, pero también he ganado mucho y me siento agradecido viendo crecer a mis hijos», ha dicho el hijo menor del Rey Carlos, que ha alabado a su esposa, Meghan Markle, de la que asegura, ha sido su salvación.