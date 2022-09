Preocupación por el estado de salud de la reina Isabel. El Palacio de Kensington ha informado a través de un comunicado que la monarca permanecerá bajo revisión médica por petición de los profesionales. A sus 96 años, Su Majestad se encuentra delicada de salud, por lo que ha permanecido en Balmoral, hasta donde se han desplazado el príncipe Carlos, el duque de Cambridge y la familia más cercana. Durante la tarde de ayer, Isabel II se vio obligada a cancelar todos los actos previstos por recomendación médica. Y ahora, su estado de salud preocupa más que nunca.

En mitad de esta situación, el foco ha ido a parar al príncipe Carlos, hijo mayor de la soberana y, por tanto, el heredero al trono del Reino Unido. Nacido en Londres el 14 de noviembre de 1948, se trata del heredero de mayor duración en la historia de la monarquía británica que, a sus 70 años, ha superado a su tatarabuelo Eduardo VII, quien asumió el trono con más de 59 años de edad. Aunque Carlos fue nombrado príncipe de Gales en 1958 no fue hasta 1969 cuando su investidura se llevó a cabo, coronado por su madre en una ceremonia celebrada en el Castillo de Caernarfon. Sin embargo, lo que más ha caracterizado al Príncipe siempre ha sido su vida sentimental, pues durante su juventud ha sido vinculado emocionalmente con varias mujeres, aunque la que más ha marcado en la historia de la monarquía británica ha sido -es y será- Lady Di.

Historia de amor

Su historia de amor más emblemática y que marcó el romanticismo dentro de la monarquía fue con la princesa Diana. La hija de los Vizcondes de Althorp llevaba una vida normal cuando conoció a Carlos de Inglaterra. Aunque en ese momento no pasó nada, poco tiempo después la amistad se convirtió en una historia de amor. Un 24 de febrero de 1981, el hijo de Isabel II presentó a Diana como su prometida y tres años después, la pareja se dio el ‘sí, quiero’ en la Catedral de San Pablo, en Londres. Lo que nadie se esperaba es que lo que comenzó siendo un idilio de amor, terminó en una historia trágica.

Lady Di pasó a formar parte entonces de la Familia Real. Acompañaba a su marido a los eventos oficiales, hacía visitas a hospitales y colegios y comenzó a mantener una estrecha relación con el pueblo británico. Tanto es así que, además de convertirse en un icono de moda, se forjó como ‘la princesa del pueblo’. Tan solo un año después de sellar su amor, llegó el príncipe Guillermo a sus vidas y tres años más tarde, sería Harry quien les devolviera la ilusión. No obstante, no es oro todo lo que reluce y, pese a que parecían la perfecta familia feliz, pronto comenzaron los rumores de que su relación no iba bien.

Muchos medios aseguraron que el príncipe Carlos seguía enamorado de su amor de juventud, Camilla Parker Bowles y así pareció ser. La relación entre Lady Di y Carlos pronto se convirtió en una pesadilla, empañando su matrimonio con infidelidades y venganzas a través de la prensa. Una historia de cuento de hadas que llegó a su fin en 1996. Tan solo un año después, la Princesa perdió la vida en un accidente de coche en el que viajaba junto a su nueva ilusión, Dodi Al-Fayed. Un trágico desenlace que conmocionó al mundo entero. Aunque, sin embargo, el príncipe Carlos ya había rehecho su vida junto a otra mujer. Para cuando Diana murió, el Príncipe y Camila ya habían consolidado su relación de forma pública, llegando a sellar su amor el 9 de abril de 2005. Ahora, felices, viven su idilio en Clarence House, cerca del Palacio de St. James.

Dudas sobre su reinado

Mucho se ha especulado sobre si, cuando Isabel II fallezca, reinará el príncipe Carlos, pues al ser el heredero más longevo de la historia, quizá no quiera permanecer demasiado tiempo en el trono o, directamente, quiera saltarse a sí mismo para cederle la Corona a su hijo mayor, el príncipe Guillermo. Sea como fuere, estos últimos meses que la salud de Isabel II ha preocupado más que nunca, se ha barajado la posibilidad de que Carlos de Inglaterra no escoja ser Carlos III, pues Carlos I y Carlos II no son recordados por ser buenos monarcas. Es por ello que se rumorea que el primogénito de la Reina podría escoger un nombre con mucho más prestigio histórico. Sea como fuere, al tratarse de un nombre compuesto -Charles Philip Arthur George- podría reinar con los nombres de Felipe, Arturo o Jorge.