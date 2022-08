¿Sobrevivió alguien en el accidente que causó la muerte a Lady Di?

El 31 de agosto de 1997 tuvo lugar el accidente que causó la muerte a Lady Di, el coche en el que viajaba se estrelló, muriendo en el acto su pareja, Dodi al Fayed, y el conductor del vehículo, Henri Paul. Las últimas imágenes de la princesa revelan que estaba viviendo su mejor verano, después de una cena romántica en la ciudad del amor, nada hacía presagiar el triste final. El accidente que la causaría la muerte, no de forma inmediata, sino en el hospital, truncaría la vida de esta mujer que ha acabado siendo un icono. Solo hubo un superviviente, el guardaespaldas, Trevor Rees-Jones.

El superviviente del accidente que causó la muerte a Lady trabaja en AstraZeneca

Trevor Rees-Jones fue el único superviviente del accidente que causó la muerte a la princesa Diana. Por aquel entonces era un joven de casi 30 años que ejercía de protector de Lady Di. Este británico acompañaba a la pareja y se aseguraba de que nada sucediera a la madre del futuro rey del imperio británico.

El guardaespaldas cumplió una última misión fatal, no pudo protegerla de un accidente que le costaría la vida. La pareja de la princesa Dodi al Fayed moriría al acto, al igual que el conductor del vehículo, el también británico Herny Paul. Los servicios médicos solo pudieron atender con vida a una Lady Di que luchaba por su vida y a su guardaespaldas que quedó herido de gravedad.

Trevor tenía por aquel entonces 29 años cuando sobrevivió al accidente que causó la muerte de Lady Di en el Pont de l’Alma en París. El Mercedes negro que los transportaba a todos huyendo de los paparazzi perdió el control y se estrello provocando la muerte de todos sus ocupantes menos unos.

El guardaespaldas tenía la suerte de cara y después de una larga recuperación puede contarlo, aunque no recuerda qué paso. 10 días en coma estuvo hasta que se despertó en un hospital extraño, lejos de su tierra y sin saber qué había pasado. Trevor recopiló algunos datos que están plasmados en el libro: “Bodyguard’s Story: Diana, the Crash, and the Sole Survivor”.

Actualmente es el jefe global de seguridad para AstraZeneca, la empresa que ha desarrollado una de las vacunas para la Covid-19 le contrató. Ejerce este cargo mientras disfruta de su familia y mascotas, tiene una vida muy tranquila y relajada según explica el periódico The Sun en un especial sobre la princesa Diana.