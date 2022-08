Lady Di: el inesperado legado de una princesa 25 años después de su muerte

Sirenas y caos. Eso es lo que se escuchaba aquel 31 de agosto de 1997 en el Puente del Alma, en París, al margen norte del río Sena. Nada hacía presagiar que aquella fecha marcaría a la monarquía británica, pero también al mundo entero. La princesa Diana de Gales fallecía trágicamente en un accidente de coche en el que también se encontraba su pareja, Dodi Al-Fayed y el conductor, Henri Paul, quien era por aquel entonces el gerente de seguridad en funciones del Hotel Ritz París. Quien sí sobrevivió fue el guardaespaldas de Diana, Trevor Rees-Jones.

No cabe la menor duda de que Diana Spencer ha marcado un antes y un después en la historia de la realeza, pero también lo ha hecho siendo todo un icono de estilo. Cada uno de los looks que lucía tanto en actos oficiales como en su día a día eran imitados en todas partes. Ha sido tal la repercusión, que hoy en día Lady Di sigue toda una influencia en nuestros tiempos.

Prueba de ello, es la sudadera que puso a la venta Pull & Bear. Se trataba de un diseño en color gris de estilo oversize con el logo de Harvard en un tono burdeos. Esta prenda Lady Di la llegó a lucir en esos días en los que no tenía compromisos reales. De hecho, era bastante común que la Princesa optara por atuendos más casual cuando hacía sus quehaceres alejada de la Institución.

Otra de las prendas que se siguen llevando en la actualidad y que Diana fue la auténtica pionera, son unos leggings cortos de estilo ciclista. Tiendas como Zara, Mango, Shein cuentan con este modelito entre su amplio abanico de opciones. Por otro lado, hay que recordar esos looks de la princesa de Gales donde los lunares eran los grandes protagonistas. Se puede decir que, era uno de los prints favoritos de la que fuera esposa del príncipe Carlos.

Cada vez que tenía la oportunidad apostaba por ellos. De hecho, así consta en varias imágenes de ella. Quien ha cogido el testigo de esta tendencia es Kate Middleton, quien lució un diseño muy similar al que llevó la princesa Diana durante la tradicional Royal Ascot.

Los petos vaqueros, las zapatillas Converse, los jerséis XL, son prendas y accesorios que no pueden faltar en nuestro vestidor y son las misma que hace más de veinte años lucía Diana de Gales. Sea como fuere, hay una cosa clara y, es que el estilo que inició Diana ha marcado un antes y un después en la industria de la moda, pues se siguen imitando sus looks en cualquier parte del planeta y no es para menos.