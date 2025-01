Hasta el momento, ni el príncipe Andrés ni su equipo legal se han pronunciado sobre el asunto. Tampoco han emitido comentarios al respecto sus hijas, Eugenia y Beatriz de York, ni Sarah Ferguson. Sin embargo, todo apunta a que la natural de Londres permanecerá al lado de su ex marido sin importar las acciones que se le atribuyan. Hace tan solo unas semanas, Sarah concedió una entrevista a The Sunday Times en la que revelaba que estaba actuando como su «cuidadora» durante uno de los peores momentos anímicos que él ha atravesado, y aseguró que no iba «a dejarle caer nunca».

Esta nueva controversia del príncipe Andrés, sea como fuere, se suma a otra reciente que involucró al duque de York hace escasamente un mes, cuando se le vinculó con un empresario chino acusado de ser espía. El escándalo revivió la atención mediática sobre Andrés de York, colocándolo nuevamente en el centro de la polémica.