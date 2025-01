La vida de Sarah Ferguson da para escribir varios libros. Su amistad con Lady Di, los escándalos que salpican a su ex marido, su relación con la reina Isabel II… la biografía de la royal no deja indiferente a nadie. El pasado mes de octubre celebró su 65 cumpleaños junto a familiares y amigos, una fiesta con doble significado ya que acababa de superar un cáncer de mama del que fue operada.

Su amistad con Lady Di

La princesa Diana hizo de Celestina del príncipe Andrés y su amiga Sarah. En una de las cenas que solían celebrarse en Windsor, Lady Di sentó a su cuñado junto a la que sería su mujer, un encuentro que terminaría en una boda millonaria en 1986. Ferguson no olvida a su amiga, y el pasado verano publicó en su cuenta de Instagram una felicitación dirigida a Lady Di: «Feliz cumpleaños a mi querida amiga, Diana. Eras un pilar de luz y amor. Y qué legado has dejado atrás. Siempre recordaré nuestras risas y el espíritu gemelo y amable que encontré en ti. Estoy seguro de que siempre nos cuidas. Descansa en paz amiga».

Escudera del príncipe Andrés

Las acusaciones por agresión sexual dirigidas al hijo de la reina Isabel II le costaron sus títulos militares y patrocinios reales, entre otras cosas. A pesar de todos los escándalos en los que se ha visto envuelto el royal, su ex mujer ha demostrado ser uno de sus grandes apoyos. Sarah explicó en una entrevista concedida a The Sunday Times sobre el padre de sus hijas: «Él me apoya tanto como yo le apoyo a él. Me ha apoyado en las buenas y en las malas, no solo en el matrimonio o el divorcio. Es el mejor, un gran hombre con un gran corazón y muy amable», una opinión muy diferente a la que tiene algunos ingleses sobre el royal.

Sarah Ferguson junto a su ex marido, el príncipe Andrés. (Foto: Gtres)

La herencia de Isabel II

La fallecida reina de Inglaterra dejó lo que más quería a su ex nuera. Los famosos perritos de raza corgi que acompañaban siempre a la monarca, fueron heredados por Ferguson, que los ha cuidado como lo haría la la propia Isabel II. «Los corgis son muy simpáticos, educados y están muy bien adiestrados. Son felices», explicaba Sarah en una entrevista a HELLO!.

Sarah Ferguson junto a la reina Isabel II de Inglaterra. (Foto: Gtres)

Pillada por una cámara oculta

El momento más polémico de Sarah Ferguson fue captado por una cámara oculta del periódico News of the World. La royal aparecía «vendiendo» a su ex marido, el príncipe Andrés, por una gran suma de dinero. Posteriormente, confesó a la presentadora Oprah Winfrey que estaba bajo los efectos del alcohol: «Soy consciente del hecho de que estuve bebiendo y, sabes, no estaba en el lugar correcto». A pesar de todo, los hechos posteriores demostraron que estaba del lado de su ex.