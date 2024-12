Reinventa el ‘vestido de la venganza’ de Lady Di de la mano de Stradivarius

La princesa Diana se convirtió en todo un icono de estilo y logró que un little black dress fuera algo más que eso. De hecho, el diseño que lució, ya conocido mundialmente como el ‘vestido de la venganza’, se ha convertido en uno de los looks de la madre de los príncipes Guillermo y Harry más imitados. Por ello te vamos a dar las claves para poder lucir un estilismo similar a golpe de precio low cost y de la mano de Stradivarius.

Históricas son aquellas imágenes de Lady Di tomadas en 1994 descendiendo del coche que la llevó a aquella fiesta organizada por la revista Vanity Fair. Cuando salió del vehículo, con gran seguridad, mostró a ojos del mundo el vestido negro drapeado que ya se ha convertido en toda una seña de identidad de la desaparecida princesa.

Lady Di luciendo el vestido de la venganza. (Foto: Gtres)

El diseño fue firmado por la modista griega Christina Stambolian y lo había comprado 3 años antes de aquel evento, pero no había querido usarlo porque lo consideraba demasiado atrevido. Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados cuando su matrimonio con el por aquel entonces príncipe Carlos comenzó a deteriorarse.

Y como uno de los poderes más fascinantes de la moda es el de comunicar, eso mismo hizo la princesa Diana. Aquel 20 de noviembre ya habían pasado dos años desde su separación no oficial con el príncipe Carlos y aquella fecha marcó, sin duda, un antes y un después en su vida porque fue cuando el actual rey Carlos III admitió su infidelidad con Camila Parker Bowles en una entrevista de una cadena británica. Por ello, la elección no fue fortuita. «La princesa Diana usaba la moda como un arma extremadamente eficiente», se comentó en el documental acerca de su vida, The Story of Diana.

El vestido de Stradivarius

Stradivarius cuenta con un minivestido similar que puedes adquirir tanto a través de la página web como en tienda físicas. Se trata de un modelo corto de escote corazón con detalle fruncido en los laterales que tiene un precio de 22,99 euros.

Vestido negro de escote en ‘v’ de Stradivarius. (Foto: Stradivarius)

Para poder clonar el icónico look de Lady Di tan solo tienes que incorporar al modelito unas medias negras y unos stilettos, calzado por el que suelen optar las royals del momento para sus actos más formales. Y si quieres dar el efecto bardot, puedes añadir un chal a tono y ¡voilá! has recreado tu particular ‘vestido de la venganza’.