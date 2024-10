Zara convierte en capa la chaqueta encerada más icónica de Lady Di

Zara lo ha vuelto a hacer. La firma fundada por Amancio Ortega ha lanzado un diseño de abrigo ideal para lucir este otoño. Se trata de una capa realizada en un material encerado en color verde militar. Tiene un precio de 79,95 euros y se puede adquirir tanto a través de la página web como en las tiendas físicas. Eso sí, si quieres hacerte con una debes darte prisa porque se agotan conforme pasan los segundos.

La prenda en cuestión presenta un cuello solapa en tejido contraste en un tono marrón. Además, cuenta con una capucha amplia con botones a presión. Por otro lado, al llevar también botones en la parte delantera, la prenda se puede cerrar al completo. Una de las características que hace de esta una pieza única es su corte, dado que es asimétrico. De esta manera, la caída del patrón hace que se vea con movimiento.

Capa encerada de Zara. (Foto: Zara)

Esta chaqueta recuerda mucho a una que lució la mismísima princesa Diana en el pasado. Lady Di llevó un abrigo de Barbour durante una visita a Castlebay en 1985. Después de esta aparición, la firma escocesa nacida en 1894 disparó sus ventas a nivel internacional.

La princesa Diana con un abrigo Barbour. (Foto: Redes)

Un modelo similar

Este no es el único modelo que Zara ha lanzado esta temporada. Además de la capa verde encerada, también cuenta con una chaqueta de corte más tradicional. Se puede encontrar en la sección de Zara Woman y hay desde la talla XS hasta la XL. En cuanto a su precio se puede adquirir por 59,95 euros.

La cazadora tiene acolchado en su interior, lo que hace que no sólo se convierta en una de las prendas estrella de nuestro armario por su especial diseño, sino que, además, aporta comodidad y protege de las bajas temperaturas que hay en esta época del año. Es de cuello solapa combinado en pana. Además el forro interior combinado hace que este diseño tenga ese toque de elegancia en su conjunto. Se puede ajustar en la zona baja con cordones y el cierre frontal es con cremallera y botones a presión.

Chaqueta de la nueva colección de Zara. (Foto: Zara)

Una combinación perfecta

Y si lo que quieres es lograr una combinación ganadora para esos días de frío, las botas negras Hunter se convertirán en tus nuevas aliadas (ahora y siempre). Y es que al igual que el estilo de abrigo Barbour, no pasan de moda. Son, sin duda, un must have en tu zapatero.

Botas de agua negras de la marca Hunter. (Foto: Hunter)

Se puede confirmar también que este modelo de botas tan particular se han convertido en un verdadero best seller conforme ha ido pasando el tiempo. Las puedes encontrar en diferentes modelos, colores e incluso diseños. En concreto, el modelo negro tiene un precio de 150 euros, aunque siempre puedes esperar alguna promoción como la del black friday (a finales del mes de noviembre) o las rebajas para poder adquirirlas a un importe menor.