Sarah Ferguson sopla 65 velas en uno de los mejores momentos de su vida. La duquesa de York ha superado sus problemas de salud, mantiene una relación estrecha con el príncipe Andrés y disfruta al máximo de su faceta como abuela. La que fuera nuera del rey Carlos III ha conseguido dejar atrás los escándalos que la alejaron de la familia real británica y que fueron el detonante de su divorcio hace ya casi tres décadas y, aunque no es miembro de la instintución, sí que tiene un contacto constante con varios de sus integrantes.

Después de muchos años condenada al ostracismo, la Reina Isabel II fue retomando el contacto con Sarah Ferguson, consciente de que la duquesa de York era y es uno de los mayores apoyos para el príncipe Andrés. A pesar de que el príncipe Felipe de Edimburgo nunca le perdonó su comportamiento del pasado, el rey Carlos III le ha abierto de nuevo las puertas -en parte gracias a su esposa, la reina Camila- y la hemos visto en algunas citas importantes en los últimos tiempos. Por ejemplo, estuvo en el servicio religioso en Norfolk la pasada Navidad, así como en Windsor el día de Pascua.

Sarah Ferguson posando en un acto. (Foto: Gtres).

Para el rey Carlos III es importante que Sarah Ferguson continúe al lado del príncipe Andrés, sobre todo, porque el duque de York está pasando una de las etapas más difíciles de su vida, a consecuencia de sus escándalos. El rey no quiere ser el verdugo de su hermano, y por eso no se cierra en banda, pero es consciente de que tiene que establecer una férrea línea entre la vida institucional y la parte personal.

Un verso suelto bien conectado

La duquesa de York ya no tiene ningún papel oficial, ni tampoco obligaciones con la familia real, por lo que es libre de actuar como ella quiera. Sin embargo, no deja de ser la ex mujer de uno de los hijos de la Reina Isabel II y madre de dos de las sobrinas del rey. Las únicas, por cierto, que llevan título de princesa.

Aunque mantiene su título de duquesa de York, Fergie no tiene tratamiento de alteza real, ni tampoco ningún privilegio especial. Por eso está completamente volcada en su vida profesional como escritora de novelas y es muy activa en las redes sociales. Una faceta que compagina con el podcast que presenta y con un programa de cuenta cuentos que empezó durante la pandemia. Además, hace algunas colaboraciones en programas de televisión y sigue muy vinculada a algunas causas benéficas.

La duquesa de York en un acto. (Foto: Gtres).

Una de las más importantes es Elephant Family, de la que Fergie fue vetada en el año 2008, cuando se nombró a Carlos y Camila presidentes de honor. Sin embargo, con el paso del tiempo la esposa del monarca supo ver todo lo que hacía la duquesa de York y quiso que retomara su papel.

La enfermedad, un punto de inflexión

A pesar de que en el último año el cáncer del rey Carlos III y el de la princesa de Gales han sido los que más atención han acaparado, lo cierto es que no han sido los únicos. La duquesa de York también ha padecido cáncer de mama y un melanoma. Ella misma ha hablado en varias ocasiones de esto y de cómo gracias a una revisión rutinaria le descubrieron un tumor en el pecho que la llevó a pasar por quirófano. Estuvo a punto de no ir al médico, pero esa decisión le cambió la vida y, desde entonces, se ha vuelto una firme defensora de la importancia del diagnóstico precoz.

El príncipe Andrés, junto a Sarah Ferguson. (Foto: Gtres).

Hace unos días, Fergie se sinceró sobre cómo afectó a su vida el diagnóstico. En unas declaraciones a The Sun dijo que sintió mucho miedo cuando le dijeron que tenía cáncer: «Inmediatamente imaginas que es una sentencia de muerte. Tu mente imagina lo peor y no sabes cómo decírselo a tus seres queridos», dijo la duquesa, que ahora está muy comprometida con ayudar a concienciar sobre las revisiones médicas.

Sarah Ferguson no habló solamente del cáncer de mama, sino también del melanoma, que se le diagnosticó poco después, muy seguido. «Estoy segura de que se debe a mi exposición al sol, cuando era niña en los años 70 y nadie conocía la importancia del protector solar. Un cáncer ya es muy duro, pero dos seguidos es mucho que afrontar», comentó.

Su mejor papel

Si hay una cuestión en la que está muy volcada es en su faceta como abuela. La duquesa de York celebra este 65 cumpleaños a pocos meses de la llegada de su cuarto nieto. La ex nuera del rey Carlos III disfruta mucho pasando tiempo con sus seres queridos, sobre todo, con los hijos de las princesas Beatriz y Eugenia. La menor de los duques de York es madre de dos niños, mientras que la princesa Beatriz tiene a la pequeña Sienna y está esperando su segundo hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Ferguson (Fergie) (@sarahferguson15)



En unas recientes declaraciones al programa de televisión This Morning, Fergie habló de lo mucho que disfruta con sus nietos. «Me encanta volver a hacer casas de Barbie. También tengo que jugar a los trenes. Los niños son diferentes y tengo que saber jugar con el tren y no hacerlo mal, ser abuela es extraordinario», dijo.

Aunque han sonado con fuerza los rumores de una posible nueva boda con el príncipe Andrés, de momento ni ella ni el duque han confirmado la noticia. No obstante, no cabe duda de que siguen siendo un gran apoyo el uno para el otro y de que han logrado formar una preciosa familia, a pesar de las polémicas y de las complejas circunstancias.