El príncipe Guillermo, verdadero artífice de la caída del príncipe Andrés

Los escándalos que ha rodeado en los últimos años al príncipe Andrés han supuesto un duro golpe para la imagen de la familia real británica. La Reina Isabel II apartó a su hijo de todo lo que tuviera que ver con la institución, pero nunca dejó de prestarle su apoyo a nivel privado. El rey Carlos III ha sido algo más tajante que su madre, ya que le ha negado al príncipe cualquier opción de retomar su papel oficial, a pesar de la insistencia del duque de York. No obstante, al igual que la anterior monarca, Carlos III tampoco ha dado la espalda a su hermano en el ámbito personal. Es más, continúa alojado en el Royal Lodge a pesar de las presiones y las peticiones del rey.

A pesar de que ahora está completamente alejado de todo lo que tenga que ver con la vida institucional, el duque de York sí que participa en celebraciones familiares. Por ejemplo, se le permitió asistir a los actos con motivo de la coronación de su hermano en mayo de 2023. Sin embargo, hay una persona que está en contra de que Andrés tenga algún tipo de vinculación oficial con la familia real.

El príncipe Guillermo en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Se trata del príncipe Guillermo. El actual príncipe de Gales ha heredado de la Reina Isabel II el férreo sentido del compromiso con la institución y no está dispuesto a que ningún escándalo empañe la imagen de la Corona, de la que será cabeza en el futuro. Por eso ha sido uno de los más críticos con el duque de York, así como con su hermano, el príncipe Harry.

Según la reedición de un conocido libro, Endgame, escrito por el experto real británico, Omid Scobie, el príncipe Guillermo tuvo un papel decisivo para que Andrés fuera apartado de la vida institucional. El príncipe de Gales y su padre estaban de acuerdo en que había que tomar medidas respecto al duque de York, retirarle el tratamiento de alteza real y despojarle de patrocinios y honores.

El príncipe Andrés junto a Sarah Ferguson. (Foto: Gtres).

Sin embargo, tal como explica Omid Scobie en el mencionado libro, fue el príncipe Guillermo el que presionó para que se tomaran las medidas correspondientes, a pesar de que la Reina Isabel II se mostraba un poco reacia.

El príncipe Guillermo vestido de uniforme. (Foto: Gtres)

Tal como explica el periodista, Guillermo consideró que había que apartar del todo a Andrés y tomar medidas tajantes, después de ser consciente de que un posible acuerdo extra judicial en el caso de Virginia Giuffre pudiera implicar dinero de la familia real, con las consecuencias que supondría para la imagen de la monarquía. No obstante, el príncipe Andrés siempre supo que esto podría pasar, aunque no esperaba que fuera su sobrino el que llevara la voz cantante. La Reina Isabel II tenía especial debilidad por su hijo y en cuanto a Carlos, a pesar de saber que su actitud era intolerable, no quería ser él el responsable de apartar a su hermano menor. De hecho, aunque Andrés está al margen de la Corona, el rey sigue ayudándoloe en muchas cosas.