La muerte de la Reina Isabel II en septiembre de 2022 fue un enorme varapalo para toda la familia real. A pesar de que no se trató de un acontecimiento inesperado, sí que generó una gran tristeza para el rey Carlos III y su familia, así como para otras personas cercanas que tuvieron la suerte de coincidir a lo largo de su vida con Isabel II. Una de ellas es Sarah Ferguson. La ex mujer del príncipe Andrés mantuvo un contacto bastante estrecho con la monarca en la última etapa de su vida, a pesar de las polémicas que provocaron su distanciamiento y su divorcio del duque de York.

Aunque la mayoría de los miembros de la familia real son bastante herméticos y no suelen hablar de temas personales, la duquesa de York sí que se pronuncia sobre cuestiones más privadas. Como no tiene un papel oficial, Fergie no está sometida a las mismas normas y protocolos que el resto de los integrantes de ‘La Firma’, sino que disfruta de una mayor libertad. La duquesa de York desarrolla su carrera al margen de la institución y no es extraño que a veces ofrezca alguna pincelada de cómo es la vida como miembro de la Corona.

Sarah Ferguson en el funeral de la Reina Isabel. (Foto: Gtres).

Las últimas palabras de la Reina Isabel II

La ex mujer del príncipe Andrés siempre se ha caracterizado por su naturalidad y espontaneidad y ha sido precisamente gracias a eso que Sarah Ferguson ha contado en público qué fue lo último que le dijo la Reina Isabel antes de morir.

En una entrevista para el diario The Times, la que fuera cuñada del rey Carlos III ha recordado la última conversación que mantuvo con la monarca antes de su fallecimiento en el Castillo de Balmoral: «El mejor consejo que me dio fueron las últimas palabras que me dijo: ‘Sarah, recuerda que eres lo suficientemente buena siendo tú misma’. Me hace llorar», ha explicado la duquesa, muy emocionada. Fergie ha contado también que siempre tuvo el apoyo de la Reina Isabel II, especialmente en los momentos más complicados de su vida, cuando sufrió una depresión posparto y fue víctima del constante acoso de los tabloides por cuestiones relacionadas con su peso.

En la entrevista, la duquesa de York ha comentado también que su madre, Susan Barrantes, mantenía una relación estrecha con la Reina Isabel, previa a que ella se convirtiera en la esposa del príncipe Andrés. «Mi madre era su amiga íntima, así que me ha conocido y querido toda mi vida», ha recalcado la ex mujer del príncipe Andrés. Sarah ha comentado que se siente muy agradecida a Isabel II, porque ejerció mucho más de madre que su propia madre y porque nunca la abandonó ni la decepcionó.

Sarah Ferguson con la Reina Isabel II. (Foto: Gtres).

Sus palabras para Carlos III

Sarah Ferguson también se ha referido al nuevo monarca en esta entrevista, en la que ha estado acompañada por su hermana Jane Ferguson. La duquesa conoce a Carlos III desde que era pequeña y tiene una relación muy estrecha con él, así como con su esposa Camila: «Conozco al rey de toda la vida y lo adoro. Es amable y me hace reír, y me encanta que siga llamándome Fergie», ha destacado.