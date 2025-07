La princesa Leonor revela el libro que ha escogido para leer este verano

«Debo admitir que me impone estar aquí, en este santuario de las artes». Con estas palabras ha comenzado la princesa Leonor su discurso durante la ceremonia de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Gerona, que se ha celebrado este año en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. La heredera ha pronunciado unas breves palabras antes de que el Rey Felipe VI pusiera punto final a la gala, con un discurso, por cierto, en el que no ha faltado el sentido del humor. Sobre todo cuando se ha referido al ex futbolista Andrés Iniesta, que ha participado en la ceremonia: «Querido Andrés, Iniesta de mi vida», ha dicho el monarca entre risas y agitando los brazos de forma efusiva.

Más serio y solemne ha sido el de la princesa de Asturias, con referencias a cada uno de los galardonados de esta edición, a los que ha dado las gracias por poner su talento al servicio de la sociedad. «Los seis abordan la complejidad del mundo y la transforman con soluciones claras, accesibles y eficaces. Los seis habéis escogido el camino difícil, el del compromiso, el propósito, la conciencia de lo que está bien, de lo que hay que hacer», ha dicho la heredera en un perfecto catalán.

La princesa Leonor en Barcelona. (Foto: Gtres)

Pero, además, la hija mayor de los Reyes ha aprovechado para hacer una revelación más personal. Leonor ha dicho que durante estas vacaciones estivales está leyendo la novela La ciudad de los prodigios, del escritor barcelonés Eduardo Mendoza. Curiosamente, la princesa le hará entrega del Premio Princesa de Asturias de las Letras al autor de cara al otoño en Oviedo.

Leonor no ha dado más detalles sobre qué le está pareciendo el libro de Mendoza o si hace mucho que lo ha empezado. Hay que recordar que la princesa terminó su formación en la Armada el pasado día 16, cuando se despidió de la Escuela Naval de Marín. Desde entonces han transcurrido solamente unos días en los que ha tenido que prepararse para los actos de entrega de los galardones de la Fundación Princesa de Gerona.

Una vez concluyan los compromisos, la heredera sí que estará de verdad de vacaciones, al menos hasta que retome su formación castrense en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia, última etapa de su instrucción.

Una afición heredada

No es de extrañar que la princesa Leonor haya aprovechado su discurso para incluir una referencia al libro de Mendoza. Un detalle con el que ha demostrado su afición por la literatura y que, además, está al tanto de la trayectoria de las personas a las que reconocen las fundaciones de las que es presidenta de honor. En este gesto se aprecia de manera clara la influencia de la Reina Letizia, que es una gran apasionada de la lectura y que no pierde la oportunidad de mostrar esta pasión, tanto en público como en privado.