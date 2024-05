Nueva distinción para la princesa de Asturias. La hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia recibirá, en apenas unos días, la Medalla de las Cortes de Aragón, la máxima distinción que otorga el Parlamento regional. Una distinción que se le va a otorgar a la princesa Leonor, como muestra del ‘cariño y reconocimiento’ del pueblo aragonés y como ‘expresión del sentimiento de lealtad y respeto hacia la Corona y hacia el ideal de servicio que la institución simboliza’, tal como se ha confirmado.

Un reconocimiento que se suma al de Hija Adoptiva de Zaragoza por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, y a la concesión de la Medalla de Aragón por parte del Gobierno regional, a raíz de la especial sensibilidad de la princesa de Asturias con la comunidad durante su año de formación en la Academia General Militar. Tal como se ha confirmado, la entrega de las tres distinciones tendrá lugar el próximo martes, 21 de mayo, apenas un día antes de que los Reyes don Felipe y doña Letizia celebren su 20 aniversario de boda.

Los Reyes Felipe y Letizia, con la princesa Leonor en Zaragoza. (Foto: Gtres)

El Gobierno de Aragón aprobó el pasado miércoles 8 de mayo conceder la Medalla de Aragón a su Alteza Real la Princesa de Asturias. Según recoge el decreto de concesión de este reconocimiento, «se ha hecho merecedora del afecto general del pueblo aragonés y ha mostrado una especial sensibilidad hacia nuestra tierra». Asimismo, la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, dio a conocer a la Mesa y Junta de Portavoces el pasado viernes, 10 de mayo, la intención de conceder a la princesa Leonor la Medalla de las Cortes de Aragón.

La princesa Leonor, en la Academia General Miltiar de Zaragoza. (Foto: Gtres)

Además, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el pasado mes de abril la concesión del título de Hija Adoptiva de la capital aragonesa a la Princesa Leonor después de que la alcaldesa, Natalia Chueca, elevase la propuesta para su debate. El objeto de esta distinción es la de reconocer a las personas que hayan destacado por sus méritos o cualidades, especialmente en los ámbitos cultural, científico, social, artístico, político o económico, o por servicios prestados en beneficio de la ciudad.

Una jornada de celebración

Según se ha hecho público, la entrega de las tres distinciones se llevará a cabo el próximo martes 21 de mayo en las Cortes de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y en la Seo del Salvador. Por el momento, no se ha confirmado si los Reyes acompañarán a la princesa Leonor en los actos, aunque es lo más probable. La que no podrá estar es la infanta Sofía, dado que todavía no ha terminado las clases en el Atlantic College de Gales.

Tras la estela del Rey Felipe VI

Al igual que ahora la princesa Leonor, el Rey Felipe VI recibió la Medalla de las Cortes de Aragón en mayo de 1986, cuando se encontraba en plena formación militar en la Academia General Militar. El monarca también recibió la Medalla de Aragón y fue nombrado Hijo Adoptivo de Zaragoza.