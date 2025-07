La princesa Leonor llega a Ferrol, última escala antes de cerrar su etapa en la Armada

Nueva y última escala del buque escuela Juan Sebastián Elcano a pocos días de que termine esta edición del crucero de instrucción. La princesa Leonor y el resto de la tripulación de la nave han llegado a la localidad gallega de Ferrol, paso previo a la última parada en Marín, donde se prevé que el buque atraque de cara al fin de semana.

A primera hora de este miércoles, el buque escuela ha recalado en el muelle de Curuxeiras donde permanecerá hasta este sábado 12 de julio antes de continuar la ruta hacia Marín. Como suele ser habitual, a su llegada al puerto, los guardiamarinas han salido a saludar desde la cubierta. Entre ellos una sonriente princesa de Asturias, que se reencontró con sus compañeros de travesía hace unos días.

La princesa Leonor a bordo de Elcano. (Foto: Gtres)

La heredera no ha seguido el mismo programa de formación que los demás guardiamarinas que están a punto de concluir el crucero, sino que bajó de la nave en la escala de Nueva York y regresó a España para completar su instrucción a bordo de la fragata Blas de Lezo, donde ha pasado tres intensas semanas realizando varias maniobras y ejercicios. Fue hace unos días cuando se reencontró con la tripulación de Elcano en el puerto de Gijón, donde además pudo reunirse con su hermana, que viajó desde Madrid para reencontrarse con la princesa.

Ambas hermanas no estaban juntas desde principios de año, ya que la infanta Sofía se marchó a Gales antes de que Leonor embarcara en el buque escuela en Cádiz en enero de 2024. Es más, debido a la formación militar de la heredera, Leonor no pudo siquiera acompañar a su hermana en su 18 cumpleaños ni en su graduación en el Atlantic College el pasado mes de mayo. No obstante, le envió un emotivo vídeo. Las dos aprovecharon este encuentro para ponerse al día y para pasar tiempo juntas, demostrando, una vez más, la estrecha relación que existe entre ellas.

La princesa Leonor a bordo de Elcano. (Foto: Gtres)

Una semana muy especial

Una vez que el buque escuela emprenda la ruta hacia Marín, la princesa de Asturias tendrá por delante unos días intensos y muy especiales hasta que el próximo día 16 cierre su etapa en la Armada recibiendo el despacho de alférez de manos de su padre, el Rey Felipe VI. Una jornada que año tras año coincide con la festividad del día del Carmen, patrona de la Armada. El pasado año ya participó en este acto, antes de que empezará su instrucción en la Escuela Naval de Marín.

La princesa Leonor a bordo de Elcano. (Foto: Gtres)

A principios de semana, a Leonor se le va a otorgar en Santiago de Compostela la Medalla de Oro de Galicia y también será nombrada Hija Adoptiva de Marín. No obstante, a pesar de que dará por finalizada su instrucción, aún no estará de vacaciones. La heredera tiene previsto participar en algunos compromisos oficiales las próximas semanas, entre ellos, la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Gerona en Barcelona.