El crucero de Leonor en Elcano retrasa la entrega de los Premios Princesa de Gerona

La princesa Leonor está ya a pocas semanas de llegar a Nueva York, la última de las paradas de esta primera etapa a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. La hija mayor de los Reyes cursa un programa especial en la Armada y a principios de junio volverá a España para completar su instrucción en otros buques. No obstante, después subirá de nuevo a bordo de la nave para la parte final de la travesía hasta Galicia. El crucero terminará el 14 de julio en Marín, donde la princesa ingreso a finales del verano pasado.

A la heredera le queda aún otro año de formación militar, en este caso, en el Ejército del Aire y del Espacio, pero antes de eso podrá disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano y también participará en algunos compromisos oficiales. Uno de ellos, muy especial para Leonor y para su familia. Estamos hablando de la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Gerona.

La princesa Leonor en Santo Domingo. (Foto: Gtres)

Los premios Princesa de Gerona

Debido a su formación militar, Leonor no ha podido participar en el Tour del talento este año, en cuyas etapas se han ido anunciado los nombres de los ganadores de esta edición. Han sido los Reyes los que han presidido cada una de las paradas de esta gira, a la que aún le queda una escala en Madrid. No obstante, la princesa siempre está al tanto de todo lo que ocurre en la fundación y de las iniciativas que se llevan a cabo. Este año, además, se han desarrollado algunos proyectos enfocados a ayudar a jóvenes afectados por las riadas de Valencia el pasado otoño.

Tal como se ha confirmado, será el 23 de julio en el Gran Teatro del Liceo cuando se celebre la entrega de premios de la Fundación Princesa de Gerona, que vuelve a Barcelona después de muchos años. No obstante, no será el único acto de esos días, sino que hay varias actividades previstas que se irán anunciando en las próximas semanas. Además de la princesa Leonor, presidenta de honor de la fundación, también estarán en Cataluña los Reyes y la infanta Sofía. De momento Sus Majestades no tienen la intención de dar un paso atrás, a pesar de que la heredera ya es mayor de edad por lo que por ahora seguiremos viéndolos en compromisos relacionados con la Fundación Princesa de Gerona.

Volcados con Valencia

Además de las diversas paradas del Tour del talento, en las últimas semanas la Fundación Princesa de Gerona ha estado trabajando en varias iniciativas centradas en distintos ámbitos, algunas de ella enmarcadas en el plan especial de ayuda a jóvenes damnificados por la DANA. Un plan que tiene por objetivo contribuir en la reconstrucción del ecosistema joven de la zona afectada, así como mejorar el bienestar emocional del territorio.

Esta semana se han llevado a cabo en la capital del Turia una serie de actividades en las que han participado jóvenes de la zona. Entre ellas, conciertos educativos, eventos musicales populares y charlas inspiradoras. «Las actividades que hemos realizado en Valencia dan continuidad y ponen de relieve el trabajo que estamos haciendo para apoyar a los jóvenes valencianos afectados por la DANA. Para nosotros es muy importante acompañar a los centros educativos y ayudar a reducir los impactos que la DANA ha provocado en este curso, así como el acompañamiento a muchos jóvenes en la construcción de ideas que puedan conectar con los procesos de reconstrucción que se están viviendo», ha dicho Héctor Colunga, codirector del Plan especial de intervención para jóvenes de Valencia y Premiado Princesa de Gerona Social 2015.

En Aldaia se ha ofrecido un recital lírico de la Carroza del Teatro Real, el escenario itinerante del coliseo madrileño, que también ha pasado por Catarroja. Asimismo, los artistas de Generación arte han compartido con el público canciones creadas en favor del bienestar emocional. Además, algunos de los premiados y colaboradores han ofrecido testimonios y experiencias personales.