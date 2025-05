La infanta Sofía cierra etapa en Gales y los Reyes lo celebran con viaje y discreción a medias

Este 2025 marca un antes y un después para la infanta Sofía. La hija menor de los Reyes Felipe y Letizia culmina una etapa que ha sido decisiva en su formación y madurez: su paso por el UWC Atlantic College de Gales, donde ha cursado durante dos años el exigente Bachillerato Internacional. La fecha señalada es el 24 de mayo, día en que la infanta celebrará su graduación en el prestigioso internado británico. Un acto académico con tono familiar, aunque no exento de atención pública: los Reyes viajarán a Gales para acompañar a su hija en este momento clave, en lo que ya se perfila como un evento discreto… pero con matices.

Para despejar rumores, la Casa Real ha emitido un comunicado poco habitual. En él se confirma oficialmente que don Felipe y doña Letizia asistirán a la ceremonia, pero se insiste en que será un evento de carácter privado y sin tratamiento institucional. Una aclaración que busca enfriar cualquier lectura política o protocolaria del viaje. Sin embargo, la propia emisión del comunicado, junto a la retransmisión del acto en directo por YouTube desde las 14:30 horas, revela que la visibilidad del evento será limitada, sí, pero no nula. La discreción, esta vez, tiene matices.

Don Felipe, Doña Letizia, la princesa Leonor y la Infanta Sofía. (Foto:Gtres)

La presencia de los Reyes en Gales no estaba del todo clara hasta hace unos días. La posibilidad de que Felipe VI tuviera que asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Ecuador había dejado en el aire su disponibilidad. Finalmente, Zarzuela ha confirmado que el monarca priorizará el acto familiar y no viajará a Quito, aunque esta decisión no figurará en su agenda oficial: como ha remarcado la institución, la graduación de Sofía no es un acto de representación del Estado.

Este viaje coincide además con un momento simbólico para la infanta. Hace apenas unas semanas, Sofía cumplió 18 años en Gales, lejos de su familia. La princesa Leonor continúa su formación como guardiamarina a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, y los Reyes mantenían compromisos institucionales en España. Aun así, Zarzuela no dejó pasar la fecha: publicó varias imágenes conmemorativas y el Rey Felipe le concedió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, un gesto de reconocimiento institucional que acompaña la transición de la infanta a la vida adulta.

La infanta Sofía en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

La gran ausente: Leonor sigue en alta mar

La que no podrá estar en Gales para acompañar a su hermana será, previsiblemente, la princesa Leonor. Comprometida con su instrucción militar, continúa navegando por América a bordo de Elcano, que en las próximas semanas hará escala en Nueva York antes de emprender el regreso a España. El itinerario contempla paradas en Gijón, Ferrol, Marín y, finalmente, Cádiz, donde concluirá esta travesía que ha marcado su primer año como alumna de las Fuerzas Armadas. En verano, Leonor cambiará el mar por el cielo: ingresará en la Academia General del Aire y del Espacio, donde seguirá los pasos de su padre aprendiendo a pilotar aviones de combate.

Aunque no esté presente en Gales, no se descarta que tenga algún gesto privado o simbólico con su hermana, como ya ha hecho en anteriores ocasiones. Sin fotos oficiales, sin discursos, sin apariciones públicas… pero con la expectación habitual que rodea cada movimiento de la Familia Real, la infanta Sofía se despide de su etapa académica internacional con el respaldo de sus padres y la atención -aunque controlada- del foco mediático.