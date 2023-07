La Princesa Leonor (17) se despidió el pasado mes de mayo del UWC Atlantic College de Gales tras dos años en los que ha cursado, en régimen de internado, el Bachillerato internacional, con un acto de graduación junto a sus compañeros al que acudieron sus padres, el Rey Felipe VI (55) y Doña Letizia (50), la Infanta Sofía (15), y su abuela materna, Paloma Rocasolano. No obstante, no habría sido hasta cuando la heredera al trono, ha conocido si finalmente han conseguido el título o, por el contrario, debe asistir a recuperación o repetir de nuevo el segundo curso.

Si bien desde Casa de SM el Rey no han querido ahondar en detalles ni dar ningún dato al respecto, de acuerdo con su hermetismo alrededor de lo que consideran, forma parte de la vida privada de la Princesa; la noticia se ha conocido por vía de la Casa Real holandesa. Cabe recordar en este sentido, que la Princesa Leonor y Alexia de Holanda, han sido compañeras de aula durante esta etapa educativa en la nación constituyente del Reino Unido. «Su Alteza Real la Princesa Alexia de los Países Bajos recibió su diploma de Bachillerato Internacional en el United World College of the Atlantic el jueves 6 de julio», han sido las palabras de los monarcas neerlandeses.

La Princesa Leonor junto a sus padres y hermana en el día de su graduación / Gtres

Se presupone que Leonor, sea como fuere, sí ha aprobado todas las asignaturas, dado que está previsto que el próximo 17 de agosto ingrese en la Academia Militar de Zaragoza para dar comenzar con su instrucción militar dividida entre el Ejército de Tierra, Mar y Aire, que se extenderá durante un total de tres años. Precisamente hasta allí se ha desplazado hoy la primogénita del Rey Felipe VI y Doña Letizia con motivo de la entrega de Despachos y nombramientos a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra que han completado su formación en la Academia General Militar y en las respectivas Academias específicas (Infantería, Artillería, Caballería, Ingenieros, Transmisiones y Guardia Civil).

Para la cita, Leonor se ha decantado por un conjunto blanco estampado con lunares negros de la firma cordobesa Barey, compuesto por un top confeccionado en viscosa, con cuerpo drapeado, manga a la sisa, cuello a media altura con elegante lazada y hombreras; y una falda de corte midi, talle alto, diseño evasé y cintura marcada y caída elegante, del mismo material. Como complementos, la Princesa ha lucido unos zapatos destalonados de tacón fino bajo, y un bolso rectangular de la firma Olivia Mareque que ya le habíamos visto antes a la Reina Letizia en color lila el pasado mes de marzo, durante su viaje a Córdoba.

Los planes de futuro de Alexia de Holanda que contrastan con los de Leonor

Mientras el futuro de Leonor pasa por seguir formándose y cumplir con su papel como heredera al trono de la corona española, el de Alexia de Holanda lo hará, tal y como aseguró la Casa Real holandesa hace escasas semanas, por la tranquilidad y el descanso en un año sabático. Algo que, también hizo su hermana mayor, Catalina Amalia de Orange, la primogénita de los reyes Guillermo Alejandro de los Países Bajos y Máxima. «Quiero esperar un poco más para hacer planes de futuro. He tenido dos años repletos de acontecimientos, así que creo que lo mejor para mí ahora es tener un año sabático», aseguró la Princesa.