Los divertidos planes de futuro de Alexia de Holanda que contrastan con los de Leonor

Alexia de Holanda y la Princesa Leonor han compartido aulas en los últimos dos años, sin embargo, los destinos de cada una de ellas son muy diferentes y, prueba de ello es que los próximos pasos de la hija mediana de los Reyes de Holanda y los de la heredera al trono español no tienen nada que ver.

Sabemos que la Princesa de Asturias que, al igual que la hermana de la Princesa de Orange, terminó su etapa en el Atlantic College de Gales el pasado 20 de mayo, se incorporará a su formación militar a mediados del mes de agosto, en concreto, el día 17. Hasta entonces, pocos detalles se tienen de los planes de la heredera, más allá de algunos compromisos puntuales como es el caso de los actos con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Gerona, que tendrán lugar esta semana.

La Princesa Leonor en su graduación. / Gtres

Desde que Leonor regresara de Gales, apenas la hemos visto, más allá de la Confirmación de la infanta Sofía y de su próxima reaparición en Cataluña. Según algunas fuentes, la heredera ha estado aprovechando estas semanas para ponerse en forma de cara al comienzo de su formación militar, aunque se espera que, antes de incorporarse a Zaragoza, la veamos en más ocasiones. De hecho, acompañará a los Reyes el próximo viernes en el acto de entrega de Despachos y nombramientos a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra que han completado su formación en la Academia General Militar y en las respectivas Academias específicas, en el mismo lugar en el que ella misma ingresará en pocas semanas.

Mientras que la agenda de Leonor está perfectamente definida, dado que es la heredera al trono, Alexia tiene una mayor libertad. Según ella misma confirmó en el tradicional posado de la Familia Real antes del verano, la Princesa tiene la intención de tomarse un año sabático antes de decidir sobre su futuro. Algo que, por cierto, también hizo su hermana mayor que, curiosamente, sí que es la heredera de la Corona.

La princesa Alexia posando en la playa. / Gtres

En Holanda, la situación es diferente a España y el jefe del Estado no ejerce la función de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, aunque el rey Guillermo sí que ha hecho el servicio militar y su hija mayor ya ha tenido contacto con los tres ejércitos, como parte de su formación. Las predecesoras del actual monarca, -las reinas Guillermina, Juliana y Beatriz- no han tenido nunca un cargo en el Ejército holandés, ni siquiera desde su posición de jefas de Estado.

La princesa Alexia con sus hermanas. / Gtres

Sin embargo, Alexia, como segunda en la línea de sucesión -al igual que la infanta Sofía-, no tiene la misma relevancia institucional. Por eso, tiene claro que ahora quiere tomarse un descanso y después decidir cuáles serán sus pasos. «Quiero esperar un poco más para hacer planes de futuro. He tenido dos años repletos de acontecimientos, así que creo que lo mejor para mí ahora es tener un año sabático», aseguró el pasado viernes la Princesa. De hecho, tal como el propio Guillermo comentó en el podcast por sus diez años de reinado, Alexia no tiene celos de su hermana, y está encantada con la posición que ocupa. Ahora solo le queda disfrutar de este año de tranquilidad y libertad antes de decidir qué hará en el futuro. Una opción que quizás tenga la infanta Sofía pero que se antoja poco probable para Leonor.