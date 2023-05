Más allá de la graduación: el momento en el que Leonor estrenó su polémico collar árabe

La Princesa Leonor ha puesto el broche de oro a una nueva etapa con la mirada puesta ya en el próximo mes de agosto, que será cuando inicie su formación militar en Zaragoza. Era el pasado sábado, 20 de mayo, cuando el UWC Atlantic College de Gales se vestía de gala para acoger la llegada de los seres queridos de los alumnos de segundo de bachillerato con motivo de la tradicional graduación. Un momento de lo más especial en el que la hija mayor de Felipe VI se convertía en una de las grandes protagonistas al finalizar esta fase estudiantil para dar pistoletazo de salida a su camino hacia la primera línea de la Corona española.

Dada la importancia de la cita, Casa Real no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer partícipes a los ciudadanos de una serie de vídeos e instantáneas en los que la Familia Real aparece disfrutando al máximo de la compañía de la Princesa. Tanto es así, que doña Letizia no tenía reparo en coger su móvil y llevar a cabo un divertido selfie junto a sus dos hijas y su esposos, el cuál se hacía viral no solo por su naturalidad, sino también por el collar que llevaba Leonor en una fecha tan señalada. Este no es otro que un colgante dorado con la palabra amor escrita en árabe, motivo por el que las redes sociales comenzaron a hacerse eco de una serie de teorías sobre quién podría haber regalado a la joven una pieza tan misteriosa como esta.

La opinión pública ha permanecido dividida en lo que a este tema se refiere. Y es que, mientras que muchos han llegado a creer que podría haber sido un regalo de su abuelo, Juan Carlos I, sabiendo que vive en Abu Dabi desde hace casi tres años; hay quienes consideran que podría tratarse de un obsequio del que sería el primer amor de la joven. Algo que aún no se sabe con certeza y que por ahora ningún miembro de la familia ha querido revelar, causando así la máxima expectación en torno a un collar que no es la primera vez que la Princesa Leonor luce.

Hace tan solo unos meses, con motivo de sus tradicionales vacaciones en Palma de Mallorca en agosto, la hija de la Reina Letizia reaparecía ante los medios de comunicación dispuesta a ser partícipe de una sesión fotográfica en compañía de sus seres queridos. Una cita para la que todos ellos habían escogido la cartuja de Valldemossa, ubicada a 20 minutos de la capital y a 19 kilómetros también de ésta. Durante el transcurso de la cita, pudo verse cómo la nieta de la Reina Sofía se decantaba por un vestido de estilo boho en color blanco de Sfera, el cual combinaba a la perfección con esta cadena dorada con la palabra en árabe que ahora tanta controversia ha causado.