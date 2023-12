La princesa Leonor se cuela en el vestidor de la Reina Letizia por un buen motivo

La princesa Leonor se ha convertido en noticia tras la apertura de la XV Legislatura de las Cortes Generales. Abandonó durante unas horas la Academia General Militar de Zaragoza para hacer acto de presencia y como no podía ser de otra forma volvió a cosechar un nuevo éxito. En esta ocasión parte del mérito le pertenece a la Reina Letizia, quien le prestó un look perfecto compuesto por un vestido verde, un abrigo camel y un bolso del mismo color. Aunque pueda parecer sorprendente, no es la primera vez que madre e hija intercambian prendas de ropa.

La princesa Leonor en el Congreso de los Diputados / GTRES

La heredera tiene un buen motivo para colarse en el vestidor de su madre: doña Letizia está muy bien asesorada y triunfa en todos los eventos en los que hace acto de presencia. Por eso la princesa Leonor ha apostado por ella en un acto en el que tenía que estar perfecta

La Reina Letizia se ha convertido en un icono de la elegancia a nivel internacional. Nuestra soberana crea tendencia y todos sus pasos están estudiados al detalle porque sus prendas no tardan en agotarse en todas las tiendas. Apuesta por muchas firmas nacionales, por ejemplo el último conjunto que ha llevado la princesa Leonor es de Adolfo Domínguez.

La Reina Letizia aprovecha la ropa de su hija mayor

Letizia y Leonor con el mismo vestido / LOOK / GTRES

Eva Fernández, la estilista de la Reina, ya ha empezado a trabajar con la princesa Leonor y con la infanta Sofía. Prueba de ello es que estuvo presente en la gala de premios Princesa de Asturias, que se celebró en Oviedo en presencia de nuestros monarcas. Doña Letizia siempre ha destacado por ir a la última y gracias a su pasión por la moda la heredera al trono español está teniendo mucho éxito. Leonor ha utilizado un vestido de su madre, pero lo más curioso es que la soberana también ha usado ropa de su hija.

Doña Letizia utilizó una prenda que pertenece a su hija mayor antes de marcharse a Mallorca de vacaciones. En concreto tomó prestado un vestido camisero firmado por la casa española Dándara. Tuvo tanto éxito que la marca lo terminó rebajando a 39,99 euros hasta agotar existencias. Tanto Letizia como Leonor combinaron esta prenda con unas alpargatas de tacón.

El motivo por el que la princesa Leonor se inspira en su madre

La Reina Letizia trabaja con la estilista Eva Fernández desde 2015. Se conocieron en un showroom y enseguida formaron un equipo perfecto. Dos años después la revista ¡HOLA! publicó unas imágenes de ambas que confirmaban su relación de amistad. Es decir, el trabajo les ha permitido pasar a otro plano y ahora doña Leonor se ha visto beneficiada. La experta en moda también ayuda a la heredera al trono a decantarse por un estilo u otro, por eso la princesa viste tantas veces igual que su madre.

La Letizia y la princesa Leonor llevando la misma blusa / GTRES / LOOK

En abril de 2022, Leonor de Borbón lució una romántica camisa de color blanco firmada por & Other Stories que acompañó de unos pantalones rosas y zapatillas. Justo la misma prenda que llevó la reina Letizia meses atrás en un acto que tuvo lugar en Guadalajara.

Algo muy parecido sucedió en la Semana Santa de 2023. La Familia Real viajó a Chinchón y nuestra soberana llevaba una blusa estampada que pertenecía a su primogénita. Es decir, en innumerables ocasiones madre e hija han compartido ropa y por eso ambas tienen la misma buena reputación.