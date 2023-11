El encuentro de Leonor con la estilista de la Reina Letizia que ha pasado desapercibido

Desde que doña Letizia se convirtió en Reina, en su armario se fue produciendo un cambio paulatino. La esposa de Felipe VI empezó a dejar de lado a firmas que, hasta la fecha, habían sido las más características de sus looks, como Felipe Varela, y abrió las puertas a nuevas marcas. Un cambio del que, en gran parte, es responsable Eva Fernández, estilista de doña Letizia desde el año 2015.

Sin duda, la labor de Eva Fernández ha sido fundamental para esta metamorfosis estilística de la Reina que, además, siempre aparece en las listas de las royals mejor vestidas del mundo. Además de apostar por una variedad de marcas, la mayor parte capitaneadas por mujeres, con una filosofía eco y sostenible y con producción nacional, la Reina además es una de las royals más ahorradoras. Doña Letizia es una firme defensora del consumo responsable y recicla sus looks de manera constante. Una forma de entender la moda que han heredera sus hijas, sobre todo, la infanta Sofía que, en la jura de la Constitución de la princesa Leonor, sorprendió con un look de la firma Erdem alquilado en la plataforma Borrow. Sin duda, un gesto a favor de la moda circular que dice mucho de la hija menor de los Reyes.

La estilista de la Reina en el Palacio Real. / Gtres

A pesar de que Eva es una reconocida profesional en el sector de la moda, la estilista de la Reina Letizia mantiene un perfil discreto. Sin embargo, ha sido una de las asistentes al almuerzo que se ha celebrado en el Palacio Real, con motivo del 18 cumpleaños de la princesa de Asturias. Para esta cita tan importante en la vida de la heredera, Eva Fernández se ha decantado por un estilismo sobrio, una apuesta infalible con la que estaba muy elegante. En concreto, la estilista ha lucido un total look en color negro, un LBD de corte tubo, con escote asimétrico, que ha combinado con unos zapatos de tacón de estilo clásico, un cinturón ancho y bolso tipo cartera a juego. En cuanto al look beauty, Eva Fernández ha llevado el cabello suelto con las puntas onduladas y un maquillaje suave. La estilista de doña Letizia ha saludado muy atentamente tanto a los Reyes, como a la princesa Leonor y a la infanta Sofía, de cuyos looks también se hace cargo.

Unidas por la moda

No es la primera vez que vemos a Eva Fernández en una recepción en el Palacio Real, aunque sí que es la primera ocasión que se la ve, en público, con la princesa Leonor y la infanta Sofía. La estilista es la artífice del impresionante cambio que ha experimentado el armario de la Reina Letizia y de que cada vez apueste más por nuevas firmas.

Fue en el año 2015 cuando se conoció que la esposa de Felipe VI había incorporado a su equipo a Eva Fernández que, paulatinamente, ha ido haciendo importantes modificaciones en el armario de la Reina y, por extensión, también se ocupa del de sus hijas.

Eva Fernández se formó en la especialidad de diseño y publicidad en la Universidad San Pablo CEU y Diseño de Moda en la Institución Artística de Enseñanza (IADE), pero comenzó profesional en varias revistas de moda. El primer encuentro con la Reina Letizia fue en un showroom, cuando ella aún trabajaba para una conocida revista, pero la conexión entre ambas fue instantánea. Eva es la que le propone los looks a la Reina, pero es doña Letizia la que decide y aporta el toque final.