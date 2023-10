La infanta Sofía se ha convertido en otra de las grandes protagonistas en uno de los días más importantes en la vida de su hermana, la princesa Leonor. A pesar de no tener vacaciones en el Atlantic College de Gales, Sofía viajó a España para acompañar a la heredera en los actos con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2023, que se ha celebrado en la ciudad de Oviedo. Una edición más especial que otras, si cabe, porque quedan apenas diez días para que Leonor jure la Constitución, coincidiendo con su mayoría de edad.

A lo largo de los dos días en los que Sofía ha participado en actos en Oviedo se ha podido confirmar, no solo que la infanta está cada vez más alta -más que su madre y que su hermana-, sino que, también, tiene un estilo muy definido en el que el zapato plano y los modelos cut out ocupan un lugar destacado. Tanto en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias como en la ceremonia en sí, la hija menor de los Reyes se ha decantado por un lucir un look con esta característica, ambos de la firma sevillana Cardié.

La Reina Letizia en Oviedo junto a la infanta Sofía. / Gtres

A las puertas del Teatro Campoamor, la infanta Sofía ha derrochado elegancia con un sofisticado diseño en blanco y negro -un binomio de color infalible-, de largo midi, patrón minimalista y líneas sencillas que contaba con aberturas en la zona de la cintura. Un detalle que también se pudo ver, por ejemplo, en el jumpsuit azul con estampado tie dye de la misma marca que la infanta llevó este pasado jueves en el Auditorio Príncipe Felipe.

No es la primera vez que la infanta Sofía apuesta por estilismos con detalles con aberturas, sino que ya en su Confirmación también se la pudo ver con un jumpsuit fucsia de la firma Cayro de estilo cut out. Un gusto estilístico por parte de la hija menor de los Reyes que parece haberse convertido en una pequeña ‘obsesión’ para ella y que, por cierto, ha heredado de su madre, la Reina Letizia.

La Familia Real en el Teatro Campoamor. / Gtres

A pesar de los protocolos que, en la mayoría de ocasiones rigen los actos de la Familia Real y, por tanto, sus looks, lo cierto es que han sido varias las veces en las que doña Letizia ha arriesgado con un modelo con aberturas, que ha dejado a propios y extraños más que sorprendidos y que no deja de ser una prueba clara de que la Reina está pendiente de las tendencias y no tiene miedo a arriesgar. Algo que comparte con su hija menor, que se ha convertido en todo un icono de estilo tanto dentro, como fuera de nuestras fronteras.

Aunque Sofía ha viajado a España para acompañar a su hermana en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, la infanta volverá a Gales hasta que, el próximo día 27 tenga vacaciones, justo antes de que Leonor afronte la jura de la Constitución el 31 de octubre, coincidiendo con su mayoría de edad.