La princesa de Gales es una de las mujeres más elegantes y admiradas del mundo y rara vez se la pilla en un despiste. Sin embargo, a veces los estilismos pueden jugarle una mala pasada. Eso es, justamente, lo que ha ocurrido esta semana en el primero de los actos de la visita de Estado del presidente de Corea del Sur y su esposa al Reino Unido, en la que, aunque han sido los reyes Carlos y Camila los anfitriones, también el príncipe Guillermo y Catalina Middleton han tenido un papel destacado.

La princesa de Gales en un acto oficial en Londres. / Gtres

De hecho, el heredero y su esposa fueron los encargados de recibir al matrimonio en la ceremonia oficial de bienvenida, en la que la princesa de Gales deslumbró con un espectacular conjunto de abrigo tipo capa y vestido de Catherine Walker, una de sus firmas de cabecera -y que, además, también era una de las marcas fetiche de Diana de Gales-. La esposa del príncipe Guillermo estaba impresionante con el look, que se ha interpretado como un guiño al país invitado ya que el rojo es uno de los tonos de la bandera de Corea del Sur.

Las tonificadas piernas de la princesa

A pesar de que tanto el vestido de la princesa de Gales, como el abrigo capa que llevaba para protegerse del frío eran de corte midi, lo cierto es que el look ha puesto en un aprieto a la esposa del príncipe Guillermo, cuando se ha bajado del coche. Es habitual que las royals tengan una serie de trucos para evitar sufrir percances con la ropa, por ejemplo, que se les levante de más la falda o que al agacharse se les desplace el escote de una blusa o vestido. Esto es algo que Diana de Gales dominaba con maestría, ya que solía colocarse el bolso de noche en la zona del pecho para así evitar mostrar de más.

La princesa de Gales enseñando piernas en Londres. / Gtres

Sin embargo, en esta ocasión, Catalina Middleton no ha podido controlar que, al bajarse del vehículo, los fotógrafos captaran sus más que musculadas piernas. Unas imágenes que, como era de esperar, se han convertido en unas de las instantáneas más comentadas de esta visita, más que por el percance de la princesa de Gales, por su espectacular físico. Y es que este pequeño contratiempo ha dejado a la vista que la esposa del príncipe Guillermo está muy en forma.

No es la primera vez que Catalina Middleton muestra en público sus tonificadas piernas, aunque no es habitual que se le vean por un despiste de estas características. No obstante, la princesa de Gales participa en muchos compromisos de carácter deportivo a los que, como es lógico, acude con pantalones cortos o similar, por lo que los británicos están acostumbrados a ver el magnífico físico de la nuera del rey Carlos de Inglaterra.