La princesa de Gales es toda una caja de sorpresas. Si bien Kate Middleton ha demostrado en multitud de ocasiones que es una gran apasionada del deporte, lo que desconocíamos hasta ahora era su afición por una rutina fitness que trae de cabeza a su esposo, el príncipe Guillermo de Inglaterra. Y es que el hábito que desarrolla la nuera del Rey Carlos III no es otro que nadar en aguas frías. Algo que ella asegura «amar absolutamente» aunque su marido no lo comparta.

Así lo contó ella misma en el podcast de Mike Tindall llamado The Good, The Bad and The Rugby, en el que participó junto al príncipe Guillermo y la princesa Ana antes de la celebración de la Copa del Mundo de Rugby en Francia. El tema central del espacio eran los deportes, por lo que la princesa de Gales no dudó en hablar sobre qué tipo de ejercicio le gustaba más practicar. Destacando que desde su infancia le habían animado a ser activa en cualquier tipo de actividad deportiva, Kate Middleton señaló su pasión por nadar en aguas frías. «Cuanto más frío, mejor. Me encanta», explicó. «Hasta el punto en el que Guillermo me dice: ‘Catherine, estás loca. Está oscuro, está lloviendo’».

Kate Middleton practicando la escalada / Gtres

De hecho, en un encuentro público a principios de este año, la princesa comentó que tenía incluso una bata que utilizaba específicamente después de nadar para entrar en calor. Así lo ha confirmado la revista People, asegurando que su hermana, Pippa, también es una gran aficionada a la natación, deporte que solía practicar estando embarazada. Lo que no le gusta nada a la princesa de Gales son los baños de hielo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Además, en el podcast de Mike Tindall, Kate Middleton intentó negar con humor que tuviese un carácter competitivo en los deportes: «No sé de dónde viene eso», dijo, aunque terminó confesando que ella y su marido no habían conseguido nunca terminar ni un partido de tenis. «Se convierte en un desafío mental entre nosotros», agregó. Y no son los únicos miembros de la familia competitivos. La princesa Ana confirmó que este aspecto también lo habían heredado, pero «solo un poco», los hijos de la pareja: los príncipes Jorge y Luis y la princesa Carlota.

Los príncipes de Gales en un acto oficial / Gtres

Según el príncipe Guillermo, los deportes en equipo fomentan habilidades entre los niños, por lo que considera indispensable «aprender a perder». «Creo que la gente no sabe perder bien y quiero asegurarme de que nuestros hijos lo entiendan desde pequeños» para poder crecer a partir de esas derrotas, explicó. En cuanto a qué tipo de deportes les gustaba practicar a los más pequeños de la casa, su madre dijo que, de momento, están creciendo y probando diferentes actividades. «Todos tienen temperamentos diferentes y, a medida que crecen y prueban deportes, será interesante ver cómo eso se desarrolla», indicó.

Y en cuanto a si participaría el matrimonio en alguna actividad deportiva en el colegio de sus hijos, Kate Middleton reconoció simpática que ya lo habían hecho. Concretamente, en una carrera de atletismo, donde la princesa de Gales destacó que su marido había quedado en segundo lugar. ·Comencé simplemente corriendo y uniéndome, y luego miré a mi alrededor y estaba muy al frente·, aclaró la princesa, aunque dijo no recordar en qué posición había terminado.