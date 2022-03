El viaje de los Cambridge por el Caribe en representación de la Corona con motivo del Jubileo de la Reina Isabel está dejando entrañables imágenes, anécdotas y estilismos que quedarán grabados en la memoria colectiva durante mucho tiempo. Kate Middleton está destacando, además de por su simpatía y naturalidad, por su elegancia gracias a estudiados looks que la están haciendo brillar como, por ejemplo, el vestido de The Vampire’s Wife que llevó en una recepción en Belice o el look amarillo que ha estrenado en su llegada a Jamaica. Un viaje que no ha estado exento de algunas polémicas debido a las protestas de algunos grupos, aunque, en líneas generales se puede decir que está siendo todo un éxito.

A pesar de que son muchos los detalles que están trascendiendo de este periplo, en las últimas horas la pareja ha sorprendido a los seguidores de su perfil en redes sociales publicando unas inesperadas imágenes en vídeo de una de las actividades que han realizado en Belice. Y es que, hasta ahora, se desconocía que el matrimonio había aprovechado su estancia para descubrir y explorar el fondo marino del país. Fue el pasado domingo cuando, según fuentes oficiales del Palacio de Kensington, Kate y Guillermo visitaron Water Caye, donde pudieron ver de cerca y bajo el agua la segunda barrera de coral más grande del mundo, después de la de Australia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Unas instantáneas donde se ve a los duques de Cambridge vestidos con un traje de buceo y explorando el fondo. No se tenía constancia hasta ahora de que la pareja había realizado esta actividad y aunque es de sobra conocida su pasión por los deportes, no había trascendido que el submarinismo era uno de los que les gustaba y en el que además tenían práctica.

Más allá de estas actividades sorpresa, a lo largo de los primeros días de viaje, la Duquesa ha hecho gala de su estilo y su elegancia. Kate Middleton ha sorprendido con varios looks nuevos, pero también ha reciclado prendas de su etapa de estudiante como una chaqueta anudada de Yves Saint Laurent en color rojo. Una prenda que ha combinado con unos pantalones blancos de corte recto y unos zapatos a tono, curiosamente, de la firma Aquazzura, una de las marcas fetiche de Meghan Markle en temas de calzado. Estos mismos zapatos son los que ha llevado a su llegada a Jamaica, completando su espectacular vestido en brillante amarillo en homenaje a la bandera del país, de corte lady con lazo en la zona del hombro de la firma Roksanda.

No son los duques de Cambridge los únicos miembros de la familia real que están llevando a cabo o van a embarcarse en algún viaje oficial por el Jubileo de la Reina. El príncipe Carlos y Camilla se encuentran de visita en Irlanda estos días y más adelante, después del servicio religioso en recuerdo del duque de Edimburgo, está previsto que tanto los condes de Wessex como la princesa Ana emprendan algunos periplos.