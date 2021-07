La familia real cerraba su agenda oficial el pasado domingo asistiendo en Santiago de Compostela a los actos con motivo de la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago, Patrón de España. Era la primera vez que la princesa Leonor y la infanta Sofía participaban en esta celebración y probablemente uno de los últimos actos para la primogénita de los Reyes antes de marcharse a Gales a finales del verano. A pesar de que, como es habitual, el viernes, la Casa de S.M. el Rey hacía pública la agenda prevista para los próximos días, lo cierto es que no se tiene noticia de actos ni para la Reina ni para sus hijas.

Don Felipe ha viajado a Perú para asistir a la toma de posesión del Presidente Electo, don Pedro Castillo, y permanecerá allí hasta el día 28. Una tarea que ya desempeñaba en su etapa como príncipe de Asturias y que relegó un tiempo cuando asumió la jefatura del Estado. Al margen de este compromiso del monarca, no se tiene constancia oficial de más actos para la familia real, ni tampoco de fechas concretas en las que viajarán a Mallorca.

Sin embargo, hay una serie de pistas que determinan cuándo deberían establecerse los Reyes en Son Vent. Por un lado, la llegada de la reina Sofía la pasada semana a Marivent hace pensar en su inminente traslado, aunque esto no es determinante para que Sus Majestades permanezcan en la isla, ya que la madre de Felipe VI siempre es la primera en viajar a Palma y quien más tiempo se queda.

No obstante, hace unos días, varios medios se hacían eco de la participación de la reina Letizia en un acto el próximo domingo que aún no ha sido anunciado por fuentes oficiales de la Casa de S.M. el Rey. Se trata de la ceremonia de clausura del Atlántida Mallorca Film Fest 2021 (AMFF), que tendrá lugar en el Patio de la Misericordia, en Palma. Un acto en el que se entregarán los premios Masters of Cinema a la actriz Judi Dench y al director Stephen Frears y que acogerá el estreno mundial de una película «que se creía perdida desde hace casi 100 años», ‘El jefe político’, de 1925. El filme, rodado en Palma y en Bunyola, llegó a manos de un coleccionista canario y de ahí, a las dos instituciones que se han encargado de su restauración: la Filmoteca Española y el Archivo de Sonido e Imagen de Mallorca (ASIM). Será la segunda vez que la reina Letizia participe en un acto de este festival después de que en 2019 asistiera a la inauguración, que se celebró en el Castillo de Bellver.

Aunque es un hecho que Su Majestad estará en Palma de cara al domingo, todavía no se sabe cuándo viajarán los Reyes a Mallorca. Sin embargo, todo hace pensar a que tendrá que ser antes del sábado, dado que ese día, es don Felipe quien tiene una cita importante. El 31 da comienzo la nueva edición de la Copa del Rey de vela, en la que el monarca se enfrenta a un importante reto. En esta ocasión recupera un antiguo Aifos, ya que el que se ha estado utilizando hasta ahora se ha devuelto.

No es la regata la única cita importante para la familia real. Apenas dos días antes del comienzo de la competición, Mafalda de Bulgaria, hija de los príncipes de Preslav, Kyril y Rosario Nadal, ofrece un concierto el día 29, precisamente en el marco del Atlántida Mallorca Film Festival, que clausura doña Letizia el día 1. Aunque no se sabe si los Reyes estarán en Mallorca para entonces, sin duda sería una bonita ocasión para estrechar lazos. No hay que olvidar además que Sus Majestades siempre han tenido una relación estrecha con los Bulgaria, sobre todo con Konstantin, padrino de la infanta Sofía. Lo único de lo que por el momento se tiene noticia es de que la nieta del rey Simeón ya ha colgado el cartel de ‘todo vendido’.

Lo que tampoco se sabe aún es si este año Sus Majestades disfrutarán de unos días de vacaciones privadas tras su estancia en Mallorca, aunque sí hay confirmación de que Leonor empezará el curso en Gales a finales del mes de agosto.