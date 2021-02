Mafalda de Bulgaria gira su música al español y trabaja con el hombre en la sombra de C. Tangana

Hace ya dos años que Mafalda, la hija de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal, se subió a un escenario madrileño para presentar su música y desligarse de su faceta royal. Si bien por sus venas corre sangre azul, pues es nieta del rey Simeón de Bulgaria, ha elegido para sí una vida alejada de los círculos royals, centrada en los escenarios, los conciertos y los micrófonos. Como a todo el mundo, a ella también le ha pasado factura la pandemia y es que ha tenido que dejar las actuaciones en directo para más adelante.

Esto no significa que Mafalda no haya estado trabajando en su música, pues ha optado por dar un giro total. Si bien el inglés había sido siempre el idioma de sus letras, a finales del pasado año decidió probar suerte con el español, lanzando el tema ‘Decir adiós’, de tintes más urbanos. Contenta con el resultado, ha seguido con el idioma de su familia materna, sacando ‘Así lo hago yo’.

Este cambio no es algo que haya decidido de la noche a la mañana, sino que comenzó a pensar en él durante su actuación en la sala madrileña Siroco donde, según ha contado a LOC, «la energía del público hizo que decidiera vincularme más con España y que mi próximo proyecto fuera en español». Si bien se siente muy cómoda hablando en inglés, pues ha «nacido, crecido y estudiado en países anglosajones», recuerda que el «español es mi idioma materno, el que hablamos en familia, y siempre ha estado muy presente. Hacer música en español ha sido un paso natural para mí». Al contrario que otras artistas, para ella cantar en español no es ni mucho menos un salto para atrás o una limitación, «al contrario, está siendo parte de mi desarrollo como artista y abriendo nuevos horizontes, permitiendo llegar a un nuevo público».

Pero no es lo único nuevo en su faceta artística. Para sus nuevos temas ha contado con Cristian Quirante Catalán, más conocido como Alizzz, un conocido productor musical y responsable de sonido que ha trabajado, por ejemplo, con C. Tangana y que en su caso se encarga de la producción ejecutiva. «Ha sido una gran experiencia haber podido trabajar con él y con Tunvao en este proyecto», cuenta al citado medio, añadiendo que hacía «tiempo que admiro el trabajo de Alizzz, desde Flex hasta ‘Todo me sabe a poco’», dijo, en referencia a dos de las canciones del polifacético artista, del que seguro saca grandes cosas positivas.