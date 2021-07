Konstantin de Bulgaria ha sido uno de los rostros conocidos que no ha querido perder la oportunidad de visitar la nueva edición de la Feria de Arte Contemporáneo ARCO, que se celebra estos días en Madrid. El hijo de los reyes Margarita y Simeón de Bulgaria ha estado en la muestra apenas unas horas antes de que los Reyes asistan a la inauguración oficial. El empresario ha estado acompañado por su esposa, María García de la Rasilla.

Muy amable con los medios, el príncipe de Vidin no ha dudado en contestar a algunas de las preguntas que le han planteado los periodistas que se encontraban en la feria. El padrino de la infanta Sofía ha explicado que, a pesar de que no es un especialista en arte, sí que tiene afición por el mundo artístico. Este año, la muestra se está llevando a cabo de una manera diferente debido a las restricciones del coronavirus, algo que, por ahora está afectando de manera positiva: “yo no soy un experto, hay bastante gente, pero lo que sí he visto es que han ampliado el espacio para que no haya problemas de aforo, con lo cual eso lo hace más agradable”, ha asegurado.

A pesar de que el Príncipe forma parte del círculo más íntimo de los Reyes, ha reconocido que es una casualidad que él haya asistido precisamente un día antes de la inauguración. El hijo de los reyes Simeón y Margarita se ha mostrado muy orgulloso de los últimos progresos de la princesa Leonor y la infanta Sofía, con quienes mantiene contacto de manera habitual: “tengo la suerte de hablar con ellas y están estupendas, son adorables, así que, en fin, ya se ve a la siguiente generación. Que hagan actos oficiales da idea de que vamos cumpliendo todos años y yo el primero”, ha dicho sin perder la sonrisa. Konstantin mantiene que es una gran noticia que Leonor vaya a continuar con su formación fuera de España el próximo año: “será muy bueno, qué suerte”.

Kostantin ha reconocido que desconocía que se estaba preparando una serie sobre la vida del rey Juan Carlos. Aunque mantiene que le parece una buena idea y considera que tendrá éxito, cree que es un poco pronto para este tipo de producciones biográficas: “debería tener mucho éxito porque es una persona importantísima en la historia de España en todas sus vertientes, pero no lo sé, yo siempre he sido más partidario de que pase más tiempo antes de que se hagan memorias o series para intentar tener más perspectiva de las cosas”, ha asegurado. El Príncipe ha revelado que el exmonarca se encuentra bien, pero no ha confirmado si está al corriente de las recurrentes visitas de sus hijas: “está muy bien, gracias a Dios y obviamente añorando a España. No tengo constancia, no lo sé, pero vamos que supongo, es su familia”, ha recalcado.

Sobre lo que tampoco tenía constancia es del reciente embarazo de la hermana de la Reina, Telma Ortiz, aunque recalca que la felicitará en cuanto tenga ocasión: “la verdad es que no me había enterado, pero obviamente la felicitaré”.