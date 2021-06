La familia Ortiz Rocasolano crece. Tal como ha podido confirmar la revista Semana en exclusiva, Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, está esperando su segundo hijo junto al abogado de origen irlandés Robert Gavin Bonnar, con quien mantiene una discreta relación desde hace dos años. En unas imágenes publicadas por la revista se ve a la pareja disfrutando de una distendida jornada en una zona cercana a su domicilio en el norte de Madrid, dando un paseo y en actitud muy cariñosa, algo poco habitual en la hermana de doña Letizia. De la misma manera, las fotografías dejan patente la incipiente barriguita de la cuñada de Felipe VI.

Una gran noticia sin duda para la toda la familia, pero en especial para la pareja. Telma y Robert se conocieron en las pistas de esquí de Andorra en 2019 , donde coincidieron en unas clases de este deporte invernal. A sus casi 48 años, la hermana de la Reina ya es madre de una niña, Amanda fruto de su relación con Enrique Martín Llop. Además, Telma estuvo casada con anterioridad con el empresario Jaime del Burgo, aunque la pareja no tuvo hijos. Por su parte, el letrado también tiene dos hijos, de su matrimonio con la violinista del grupo The Corrs, Sharon Corr. Por ahora no se ha confirmado ni la fecha prevista para el nacimiento ni tampoco el sexo del bebé, de la misma manera que se desconoce si la pareja tiene planes de boda.

La llegada de este bebé convertirá a la reina Letizia en tía de nuevo. La esposa de Felipe VI está muy unida a su hermana menor, sobre todo después de la trágica muerte de Érika Ortiz. A pesar de que no es habitual verlas juntas, sí mantienen una relación muy estrecha e incluso en ocasiones Telma luce algunas de las prendas que con anterioridad ha llevado la consorte.

En estos momentos, Telma se encuentra en un momento de parón a nivel profesional. La hermana de la Reina decidió tomarse un descanso de sus obligaciones laborales el pasado mes de septiembre. Hasta entonces se encontraba trabajando en la ESERP Business School. “Por motivos personales, Telma nos comunicó que dejaba la escuela por un tiempo”, revelaba José Daniel Barquero, director general de ESERP. No ha sido este el único cambio en su vida. Telma dejó Barcelona para trasladarse a Madrid, donde reside en la actualidad en una casa a las afueras.

Aunque la pareja siempre ha sido muy discreta con su relación, no ha querido perderse algunas de las citas familiares más importantes. El pasado 2019, en la edición de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias antes de la pandemia, Telma ‘presentó’ a su novio de manera oficial en el debut de Leonor. Robert Gavin se mostró muy cómplice tanto con los padres de Telma como con su abuela, Menchu Álvarez del Valle y a pesar de que no existe una foto oficial con los Reyes, sí que las redes sociales nos regalaron algunas instantáneas de momentos posteriores a la ceremonia.