Primeras medidas contra Mette-Marit por su vinculación con Epstein: reuniones urgentes y un cese

La monarquía noruega se encuentra en uno de sus peores momentos. Al escándalo que ha llevado al hijo mayor de la princesa Mette-Marit a sentarse en el banquillo previo paso de prisión en varias ocasiones se ha sumado ahora la publicación de una serie de documentos relacionados con el caso Epstein en los que hay referencias claras a la esposa del heredero. Una situación que ha puesto a Mette-Marit en jaque por el contenido de los archivos, ya dejan claro que tenía una relación fluida con el magnate.

En los correos, la princesa se muestra muy cercana con Epstein, en cuya casa se llegó a alojar. Una casa en la que se cometieron los delitos sexuales y los abusos de los que se lleva hablando desde hace más de una década. Entre las cosas que Mette-Marit dice en sus mensajes a Epstein habla, por ejemplo, de la boda de los actuales grandes duques de Luxemburgo, que calificó en su momento de aburrida. También asegura que el magnate es encantador y llega a sugerir que París es buena para el adulterio. Asimismo, le pide su opinión sobre Marius cuando éste tenía 15 años y se le plantea si es adecuado que le sugiera que tenga como fondo de pantalla en su ordenador una foto de dos mujeres desnudas sobre una tabla de surf.

El príncipe Haakon, la princesa Mette Marit y Marius Borg. (Foto: Gtres)

Las primeras consecuencias

Estas nuevas revelaciones ya están teniendo consecuencias en la imagen de la princesa y, por ende, en la de la familia real. En los últimos tiempos, debido al caso de Marius Borg y a otras cuestiones, la reputación de la monarquía está bastante maltrecha por lo que cualquier nuevo escándalo ocasiona un daño importante. Más aún si se tiene en cuenta el polémico pasado de Mette-Marit y cómo se cuestionó si era apropiada para ser la esposa del heredero. En estos momentos muchas voces se están alzando en su contra y ven en la princesa Ingrid el relevo perfecto para el rey Harald a pesar de su juventud.

*Noticia en elaboración*