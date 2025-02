Primeras imágenes oficiales de la boda del príncipe Nicolás de Grecia y Chryssi Vardinogianni

La capital de Grecia se ha vestido de gala para recibir a los invitados de a boda del príncipe Nicolás, quien ha contraído matrimonio con la millonaria Chryssi Vardinogianni. El evento se ha celebrado en la Iglesia de San Nicolás Ragavas, la más antigua de Atenas. Hasta allí se ha desplazado la Reina Sofía, junto a la infanta Cristina de Borbón. La familia del Rey Felipe también ha estado representada por la princesa Irene, quien se ha dejado ver en silla de ruedas mientras se reencontraba con su legendaria dinastía.

Don Felipe VI no ha podido asistir al enlace matrimonial de su primo, pues tenía varios compromisos importantes en Madrid. Se ha reunido con el primer ministro de la República de Albania y ha tenido una charla con los miembros de la World Jurist Association. No obstante, doña Sofía ha estado en Grecia arropando al príncipe Nicolás. Como no podía ser de otra forma, la abuela de Leonor de Borbón ha mostrado su versión más elegante. La Reina es una institución y todo el mundo le ha recibido con aplausos y vítores.

Chryssi Vardinogianni entrando a la iglesia. (Foto: Gtres)

Nicolás de Grecia ya ha estado casado, pero tiene derecho a un segundo matrimonio religioso, ya que la iglesia ortodoxa griega permite el divorcio y las segundas nupcias. La reina Ana María, madrina de la boda, ha llegado al templo del brazo de su hijo con una sonrisa que confirma lo orgullosa que se siente. Ha escogido para la ocasión un vestido de color dorado con un bolso de mano de un tono muy parecido. Por su parte, la novia ha entrado al templo del brazo de su padre, quien llevaba puesto una corbata azul.

La llegada de Pablo de Grecia

Pablo de Grecia con su familia. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra forma, el jefe de la Casa Real helena y su mujer se han convertido en uno de los grandes protagonista del evento. Pablo de Grecia ha ayudado a su hermano con los preparativos de la boda, pues está completamente de acuerdo con el matrimonio. Antes del gran día ofreció unas declaraciones en un medio griego y se mostró cauto. Era consciente de lo que iba a suceder en la Iglesia de San Nicolás Ragavas, pero guardó silencio para proteger el secreto.

Hay que hacer una mención especial a Constantino Alexios, hijo de Pablo de Grecia. El joven ha causado sensación, tanto en la boda como en la preboda. Ha posado para los medios, se ha saludado a los periodistas y ha dedicado unos segundos a contemplar a su pueblo.

Alexia de Grecia y Carlos Morales

Alexia de Grecia y Carlos Morales se conocieron en 1994 y desde entonces forman un equipo sólido. Ella disfruta de una estrecha relación con la infanta Cristina. Tal y como informó LOOK, hace unos meses se dejaron ver juntas en Tenerife. Ahora han tenido ocasión de reencontrarse en la boda de Nicolás.

Alexia vive en Canarias con su marido e intenta llevar una vida tranquila, pero es un rostro importante dentro de la familia griega y no puede pasar inadvertida.

La Reina Sofía vuelve a triunfar

La Reina Sofía con la infanta Cristina. (Foto: Gtres)

Ya hemos mencionado que el look de la Reina Sofía ha estado caracterizado por la elegancia que siempre marca sus pasos, pero hay que detenerse en las joyas que ha escogido. Son unos pendientes de perlas y brillantes que le aportan un toque sofisticado.

Su Majestad habla a través de sus estilismos y en esta ocasión ha demostrado que está encantada con la boda de su sobrino, de ahí que haya lucido un aspecto tan brillante. El otro complemento que ha usado es un bolso de mano perfecto para un acto de estas características.