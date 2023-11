Así es la vida de Constantine Alexios, el nuevo it boy de la realeza europea

La muerte de Constantino de Grecia puso encima de la mesa una serie de cambios que generaron polémica. Como por ejemplo: Pablo de Grecia y su mujer, Marie Chantal Miller, tendrían que haber sido reyes del país heleno, pero es un suceso que no llegará nunca porque allí se disolvió la monarquía hace más 50 años. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para Constantine Alexios, quien ha logrado convertirse en el nuevo it boy de Europa. Guapo, joven y simpático, es uno de los royal más cotizados del momento, pero ¿cómo es en realidad?

Es segundo hijo de Pablo y Marie, tiene 25 años y cada vez gana más presencia en los medios. Su hermana Olimpia no se queda atrás. No será nunca reina de Grecia, pero ha triunfado en Manhattan gracias a su trayectoria como modelo. Su nombre está en la lista de las mejores fiestas del Upper East Side. Después de arrasar en Estados Unidos probó suerte en Londres, donde sucedió exactamente lo mismo. Desde 2020 es novia de Peregrine Pearson, ejecutivo inmobiliario y aristócrata.

Constantine Alexios saliendo del coche / GTRES

Alexios ha seguido la estrategia de su hermana y se hace llamar por su segundo nombre en las redes sociales para tener más repercusión. Nació y se crio en Londres, pero ahora vive en Nueva York, donde lleva una vida de ensueño que muestra en su cuenta de Instagram, cuenta que acumula 194.000 seguidores.

Las grandes pasiones del príncipe Constantine Alexios

El príncipe Constantine Alexios tiene una gran pasión: conocer mundo y aprender culturas diferentes, sobre todo las que están relacionadas con la naturaleza salvaje. Siempre que puede emprende una nueva aventura y la comparte con sus admiradores, por eso se ha convertido en la sensación de Europa.

Constantine Alexios con sus hermanos / GTRES

Es el hijo más bohemio del matrimonio formado por Pablo y Marie. Sabe tocar la guitara, el piano y adora el arte en todas sus versiones, por eso se ha esforzado para aprender a pintar y también sabe hacer buenas fotografías. Su atractivo físico le ha convertido en una estrella en las redes sociales, donde demuestra que su talento no conoce fronteras.

Constantine Alexios es ahijado del Rey Felipe

Constantine Alexios paseando con su madre / GTRES

Constantine Alexios ha seguido los pasos de su padrino, el Rey Felipe, y estudió Relaciones Internacionales en la universidad de Georgetown. Estaba tan centrado en sus estudios que sus padres apostaron por él. Le llaman cariñosamente Tino y cuando decidió que quería formarse en Estados Unidos se mudaron a su lado para que no estuviese solo.

A pesar de que está soltero, mantuvo una relación estable con una brasileña llamada Mariana Machado. Siempre ha sido discreto con su vida personal, pero los paparazzi están pendiente de sus pasos y sus movimientos no dejan indiferente a nadie.

El príncipe mantiene una estrecha relación con sus hermanos y es realmente difícil encontrar a alguien que hable mal de él. Su reputación es excelente y su cuenta de Instagram no deja de generar buenos resultados. Su estancia en Nueva York no ha hecho más que consolidar su brillante trayectoria y en estos momentos es una de las grandes sensaciones de Europa