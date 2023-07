A pesar de que desde la muerte del rey Constantino el pasado mes de enero, el príncipe Pablo y su familia son los titulares de la extinta Casa Real de Grecia, sus vidas continúan sin cambios aparentes, dado que en el país heleno la monarquía fue abolida hace décadas y no entra en los planes de los griegos que se restaure. El propio Pablo, en una entrevista habló de su papel para preservar el legado familiar y de la necesidad de compaginar su labor profesional con este, ya que no va a ser nunca un monarca en ejercicio. Algo que se hace extensivo a su familia.

Mientras que su hija mayor, Olympia de Grecia, se dedica al mundo de la moda y el diseño -como su madre-, ahora acabamos de saber que el tercero de los hijos de la pareja, Achileas (22 años), ha podido hacer realidad uno de sus sueños y dar el salto al mundo del cine. Algo que, por cierto, tiene en común con su tía, la princesa Teodora, que es actriz de profesión.

Los príncipes Pablo y Marie Chantal en Londres. / Gtres

Tal como él mismo ha publicado en su perfil oficial en las redes sociales, el joven, que es sobrino nieto de la Reina Sofía, ha debutado en la gran pantalla en la última película de Jennifer Lawrence (Sin malos rollos). Achileas ya había hecho algunas colaboraciones en televisión, pero este trabajo supone un gran paso para él, a pesar de que tiene un papel pequeño en el filme. El hijo de Pablo de Grecia y Marie Chantal se ha mostrado emocionado al revelar la noticia en su perfil: Ve a ver No hard feelings en los cines! Orgulloso de interpretar un pequeño papel (¡Mi primer largometraje!) en algo tan especial», ha escrito en su cuenta, acompañado de una fotografía en la que posa sonriente junto al cartel del filme.

La película se estrenó la tercera semana de junio, pero no ha sido hasta ahora cuando Achileas ha querido anunciar la noticia, que ha pillado a muchos por sorpresa. Sin embargo, no a todos. De hecho, muchos de los miembros de su familia, como su tía Tatiana Blatnik o incluso la novia de su hermano, Poppy Delevigne, le han felicitado por el estreno. El nieto de la reina Ana María tiene un pequeño papel en el filme, donde aparece en una fiesta, pero poco más. No obstante, está encantado de poder haber participado en este proyecto.

Aunque es cierto que ha sido su debut en el mundo del cine, Achileas lleva tiempo dedicado al mundo de la interpretación. Hace algunos años apareció en varios episodios de una conocida serie de la CBS, así como en un cortometraje ambientado en los años noventa. Lo más llamativo de todo es que el joven ha apostado por el apellido de su madre como nombre artístico, de manera que se hace llamar Achi Miller, quizás para intentar pasar algo más desapercibido.

El nieto de Constantino de Grecia está muy feliz de ir dando pasos en el mundo del entretenimiento, ya que es algo que le ha gustado desde pequeño. Él mismo ha revelado en alguna ocasión que siempre le gustó todo lo que tuviera que ver con la interpretación y que tenía muy claro que, llegado el momento, quería ser actor.