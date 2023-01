Apenas unas horas después de que se haya confirmado la muerte del Rey Constantino de Grecia, su sobrino, el Rey Felipe, ha continuado con sus compromisos oficiales. Su Majestad ha realizado una visita al IES Ramón y Cajal, galardonado con el Premio Escuela del Año 2021, de la Fundación Princesa de Gerona. Se trata de un centro que, con alumnos de 36 nacionalidades distintas, apuesta por la innovación, la igualdad y la inclusión y que ha sido reconocido por impulsar un marco de convivencia que encuentra en la diversidad cultural una oportunidad.

El Rey entrega el Premio Escuela del Año al director del centro, Guillermo Sánchez, y a dos de sus alumnos: Fatumata y Roy

Vestido con traje oscuro y con el rostro serio, don Felipe ha podido recorrer las diferentes aulas, en las que ha conocido algunos de los proyectos innovadores en los que trabaja el centro y que se construyen bajo el lema que preside el acceso a la escuela: «Igualdad. Inclusión. Innovación».

El Rey ha visitado diferentes espacios del IES Ramón y Cajal de Zaragoza, Premio Escuela Año 2021 de la Fundación Princesa de Gerona, para conocer algunos de los proyectos educativos innovadores y multidisciplinares en los que trabaja el centro.

No ha sido este el único compromiso del monarca en esta jornada. Don Felipe ha presidido en Zaragoza el acto conmemorativo del 25º aniversario de la restauración del Palacio de la Aljafería. Este edificio fue residencia de recreo de los reyes musulmanes y refleja el esplendor alcanzado por el reino taifa en su máximo apogeo político y cultural.

Por su parte, la Reina doña Letizia tiene previsto participar en el acto de clausura de la X edición del ‘Proyecto Promociona’, una iniciativa de CEOE que tiene como objetivo que más mujeres participen en la actividad empresarial española en puestos de mayor responsabilidad.

Por el momento, la Casa de S.M. el Rey no se ha pronunciado sobre la participación de Sus Majestades en las exequias del Rey Constantino, aunque todo hace pensar que acudirán a dar el último adiós al ex monarca. No obstante, todavía no han trascendido detalles sobre los planes de la Familia Real griega a este respecto, más allá de que Constantino será enterrado en el recinto del Palacio de Tatoi, donde también están enterrados sus padres, los Reyes Federica y Pablo.

El que sí parece que tiene la intención de viajar a Grecia es el Rey don Juan Carlos. El periodista Carlos Herrera ha comentado que el padre de Felipe VI, que estaba muy unido a su cuñado, quiere acudir a las exequias. De ser así, supondría una nueva oportunidad de ver juntos a los Reyes don Felipe y doña Letizia junto a don Juan Carlos y doña Sofía, después de que coincidieran en el funeral de la Reina Isabel el pasado mes de septiembre en la ciudad de Londres.