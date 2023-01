La Infanta Elena manda a Froilán a Abu Dabi con el Rey Juan Carlos

Nueva vida para el hijo mayor de la Infanta Elena. Froilán de Marichalar ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a Abu Dabi, donde reside desde el verano de 2020 su abuelo, el Rey Juan Carlos. Después de las polémicas de las últimas semanas, el joven se retirará del ojo público y se trasladará a la capital de Emiratos Árabes Unidos, donde tendrá más privacidad y estará más alejado de los medios.

El nieto del Rey Juan Carlos se ha trasladado a Abu Dabi por decisión de su madre, la Infanta Elena, no por deseo propio. Según parece, la duquesa de Lugo ha considerado que lo mejor para su hijo mayor es pasar una temporada alejado del ojo público. Aunque Froilán no comparte esta decisión de su madre, no ha tenido opción de discutirla y no le ha quedado otro remedio que hacer las maletas. Aunque su traslado es temporal, no se sabe cuánto tiempo va a permanecer junto al Rey Juan Carlos, que además, acaba de adquirir una nueva propiedad en Abu Dabi.

A pesar de que el joven no quería viajar al país, lo cierto es que Froilán siempre ha mantenido una relación muy estrecha con su abuelo, el Rey Juan Carlos, para el que, sin duda, será una gran alegría poder contar con la compañía de su nieto. El anterior monarca recibe visitas de manera continua, pero tener a su nieto de una manera más permanente es algo positivo para él, sobre todo ahora que acaba de conocerse la noticia de la muerte de su cuñado.

Ha sido la revista Lecturas la que ha publicado unas imágenes del sobrino de Felipe VI con unas maletas y ha dado a conocer la información de su traslado. Según ha publicado la revista, el nieto del monarca emérito se ha trasladado a Emiratos Árabes Unidos por decisión de su madre.

A la espera de que la Casa Real de Grecia se pronuncie de manera oficial, el periodista Carlos Herrera ha asegurado que la intención de don Juan Carlos es viajar a Atenas para dar el último adiós al hermano de la Reina Sofía, con el que mantenía una relación muy especial. Todavía no se sabe tampoco cuáles son los planes de los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, que podrían reencontrarse de nuevo con Don Juan Carlos.

Las últimas semanas no han sido fáciles para el nieto mayor del Rey Juan Carlos. El pasado mes de diciembre trascendía a los medios que Froilán había estado implicado en una pelea a las puertas de una discoteca de Madrid. Tal como se publicó en su momento, dos grupos de jóvenes se enzarzaron en una discusión por unos desperfectos en un coche. En el rifirrafe, un amigo de Froilán resultó herido, y el hijo de la Infanta Elena le acompañó a un centro sanitario. El nieto de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía se pronunció sobre este tema y aseguró que él no había tenido nada que ver con la pelea.

No obstante, no era la primera vez que su nombre se veía relacionado con algún tipo de altercado. De hecho, en el verano, durante la celebración de su cumpleaños en una conocida discoteca de Marbella, también se produjo un tiroteo.