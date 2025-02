A las puertas del templo ortodoxo, la expectación ha sido máxima, con numerosos medios congregados para captar cada detalle del ensayo. Tanto, que Nicolás de Grecia no ha podido evitar contestar a algunas de las preguntas de los periodistas allí presentes. «No tengo ninguna ansiedad, lo espero con ilusión. Todo está listo. Me siento agradecido por el interés de la gente», ha afirmado con confianza. Unas palabras que han dejado además una imagen significativa, pues ha sido la primera vez que el tercer hijo del rey Constantino II de Grecia y Ana María de Dinamarca se ha dejado ver públicamente junto a su futuro suegro desde que se conoció su relación con Chrysi Vardinoyannis.

Mientras tanto Chrysi, que ha mantenido una actitud más reservada frente a los medios, se ha mostrado igualmente calmada, aunque su presencia ha sido más discreta. A pesar de la atención mediática que la rodea, la prometida de Nicolás sigue prefiriendo mantenerse en un segundo plano, algo que contrasta con la figura pública del príncipe. Aunque eso sí, el vínculo de Chrysi con la alta sociedad griega, especialmente a través de su familia relacionada con los negocios navieros, ha contribuido a generar un gran interés en su vida privada en los últimos tiempos.

Con todo prácticamente listo para la boda, el ensayo ha servido para confirmar que la ceremonia será todo un acontecimiento. Atenas se prepara para un evento que unirá a la familia real y a la élite griega, mientras que los detalles, cuidadosamente coordinados durante este ensayo, garantizarán que la boda de Nicolás y Chrysi sea una celebración memorable. La boda, cabe recordar, se celebra en un momento de gran expectación, ya que la relación de Nicolás de Grecia con Chrysi ha seguido rápidamente su curso después del divorcio de él con su ex esposa, Tatiana Blatnik, después de 14 años juntos.

Fue la Casa Real griega la encargada de hacer público este anuncio en abril de 2024, mediante un comunicado oficial. En el texto se detallaba que «el príncipe Nicolás y la princesa Tatiana, tras 14 años de matrimonio, han decidido disolver su unión de manera amistosa. Esta decisión ha sido tomada con mucho cuidado y respeto mutuo, lo que refleja la estima que ambos se tienen por los años compartidos». «Los mismos valores de respeto y comprensión seguirán siendo la base de su relación en el futuro. Una amistad profunda y sincera continuará entre ellos. Ambos seguirán residiendo y trabajando en Grecia, un lugar donde se sienten en casa. La familia los apoyará siempre. Agradecemos su comprensión y pedimos que se respete su privacidad», se podía leer.

La lista de invitados a la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinoyannis

Entre los asistentes confirmados se encuentra la Reina Sofía, tía del novio, quien mantiene una estrecha relación con él. Además, se espera la presencia de la princesa Irene, hermana de la Reina emérita, y de la infanta Cristina. Sin embargo, debido a que la boda se celebra en un día laborable, la asistencia de otros miembros de la Familia Real española, como el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, no ha sido confirmada. En cuanto a la Familia Real griega, se espera la asistencia de varios de sus miembros destacados. Además de la Reina Sofía y su hermana, es probable que acudan otros familiares cercanos al príncipe Nicolás, como Pablo de Grecia, actual jefe de la Casa Real griega, con su mujer, Marie-Chantal Miller, y sus cinco hijos: Constantino, Olympia, Achileas, Odysseas y Aristides.