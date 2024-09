Cuando parecía que el comunicado de Kate Middleton anunciando que ha terminado su tratamiento de quimioterapia iba a ser la bocanada de aire fresco definitiva para la familia real británica, nuevas informaciones rompen con la tranquilidad de la institución. Aunque esta vez, tienen que ver con el rey Carlos III. El monarca está inmerso en la recuperación del cáncer que padece, sin embargo, continúa con su agenda oficial al frente de la corona. Y de ahí que su ausencia este jueves en un gran evento militar, haya llamado tanto la atención de los medios de comunicación en el Reino Unido y aquí.

Este jueves el rey Carlos III debía acudir a la base aérea de Cranwell, en Inglaterra, para presidir un desfile de los soberanos en representación de su propia figura. No obstante, el soberano no pudo acudir por cuestiones médicas, haciendo saltar así todas las alarmas sobre su estado de salud. «Lamento mucho no poder ir a Nueva Zelanda a finales de octubre, debido a las órdenes del médico. Pero espero que haya otra buena excusa para ir dentro de poco», fueron las palabras con las que un día antes del evento, tras recibir al equipo de rugby femenino de Nueva Zelanda en el Palacio de Buckingham, Carlos III del Reino Unido​ anunció su ausencia en la localidad situada en el condado de Lincolnshire.

El Rey Carlos III en un acto oficial. (Foto: Gtres)

En lugar del rey Carlos III fue el príncipe Guillermo quien presidió el evento, que lució el uniforme militar y la barba de varios días con la que reapareció hace una semana en Londres tras sus vacaciones de verano. El hijo mayor del rey Carlos III del Reino Unido y de su primera esposa, Diana, pronunció un discurso en el subrayó el honor que supone para él representar a su padre en días como el de ayer. «Es un gran honor para mí estar con ustedes hoy, representando a mi padre, Su Majestad el Rey, para conmemorar este importante hito en sus vidas y carreras. Estoy encantado de ver a tantos familiares y amigos aquí. Sé que su amor y apoyo habrán sido fundamentales para que hayan llegado hasta aquí», dijo.

Asimismo, el príncipe Guillermo recordó que él obtuvo sus alas de piloto de las Fuerzas Aéreas del Reino Unido en esa misma base militar en el año 2008. Lo hizo en una ceremonia que presentó Kate Middleton que incrementó los rumores que ya entonces apuntaban hacia un inminente compromiso matrimonial. La reina Camila, también quiso estar presente en un día tan importante en la vida de Guillermo. «Me gradué del entrenamiento de vuelo aquí, así que sé algo sobre las celebraciones que vendrán más adelante, así que les prometo que solo les quitaré unos minutos de su tiempo», aseguró.

El príncipe Guillermo en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La última hora sobre el estado de salud de Carlos III