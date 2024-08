Ha pasado más de un mes desde la última reaparición pública de la princesa de Gales y, de momento, el Palacio de Kensington no ha confirmado cuándo retomará su agenda Kate Middleton. La esposa del príncipe Guillermo se encuentra centrada en su tratamiento para el cáncer y en su recuperación, así como en pasar tiempo con su familia. Varias fuentes han apuntado que, desde la Familia Real no quieren presionar a Kate Middleton, sino todo lo contrario, quieren que la princesa de Gales se tome todo el tiempo necesario y siga las recomendaciones de los médicos, para que su vuelta se produzca en el momento preciso.

Mientras tanto, los príncipes están disfrutando de unos días de vacaciones junto a sus hijos. El pasado fin de semana, la pareja publicó un vídeo felicitando al equipo británico por su éxito en los recientes Juegos Olímpicos de París y se espera que viaje a Escocia para acompañar al rey Carlos III en Balmoral, aprovechando que sus hijos todavía no tienen que volver al colegio.

Kate Middleton, con sus hijos y el príncipe Guillermo. (Foto: Gtres)

Al margen de esto y, a la espera de que la princesa se deje ver de nuevo en alguna salida -pública o privada-, la periodista Rebecca English, que ha seguido los pasos de la Familia Real durante mucho tiempo y conoce perfectamente a sus miembros, ha publicado un artículo en el que aporta nuevos detalles sobre cómo ha afectado la enfermedad de Kate Middleton a su entorno, en concreto, a su matrimonio.

Una situación delicada

El cáncer de la princesa ha tenido una importante repercusión en su familia y también en la estructura de ‘La Firma’. Desde el primer momento, tanto el rey Carlos III, como el príncipe Guillermo se han volcado con ella, hasta el punto de que Guillermo puso en pausa su agenda para estar al lado de su esposa, algo en lo que contó con el apoyo y la comprensión de su padre.

Sin embargo, tal como revela la periodista en un artículo para el Daily Mail, la enfermedad de Kate ha sido todo un reto para el matrimonio. Guillermo no se ha separado de su lado y ha estado muy pendiente de ella y de sus hijos, pero la situación ha afectado a la pareja como matrimonio: «Ha sido un momento difícil también, por supuesto, para su marido, el príncipe Guillermo. No obstante, me han dicho que las cosas finalmente están ‘avanzando en la dirección correcta’ y la pareja y su joven familia han disfrutado de un verano ‘fabuloso’ hasta ahora en Norfolk, viviendo en Anmer Hall», ha comentado la periodista.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo, con sus hijos. (Foto: Gtres)

Tal como explica Rebecca English, que ha podido hablar con una fuente cercana a los príncipes de Gales, la pareja tomó la decisión de pasar tiempo junta, solamente con sus hijos, para poder afrontar esta complicada situación. Una estrategia que ha puesto sobre la mesa lo unidos que están y su capacidad para hacer frente a las dificultades juntos, en lugar de separados. Está claro que, en su caso, a pesar de que ha sido un momento muy difícil, han salido fortalecidos.