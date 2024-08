Más allá de Guillermo: otros Windsor que se atrevieron con la barba

El príncipe Guillermo ha logrado casi eclipsar la reaparición en redes de Kate Middleton gracias a su inesperado look veraniego. Este pasado fin de semana, el matrimonio publicaba un vídeo en su perfil oficial para felicitar a los deportistas británicos por sus éxitos en los recientes Juegos Olímpicos de París. Un clip en el que también han participado otros rostros conocidos como Snoop Dogg o David Beckham, y en el que se ha visto por primera vez a la princesa de Gales desde hace casi un mes, ya que continúa centrada en su tratamiento para el cáncer.

Aunque en un primer momento, la nuera del rey Carlos III acaparó toda la atención, el príncipe de Gales se convirtió en el gran protagonista en las redes y en los medios, debido a que se ha dejado barba. Un detalle que ha generado muchos comentarios, ya que hacía muchos años que Guillermo no aparecía públicamente así. Es probable que, aprovechando las vacaciones, el heredero apueste por una imagen más relajada, aunque no se deje ver en público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Los Windsor y la barba

No obstante, no es la primera vez que el príncipe Guillermo se deja la barba, algo que es más habitual en el príncipe Harry, que lleva con ella muchos años ya. Ya en 2008 se le pudo ver durante las celebraciones de Navidad en Sandringham con una tupida barba que, por cierto, le sentaba muy bien. En aquel momento, su hermano menor aún no se había planteado dejarse crecer la barba, que ahora es uno de sus rasgos más característicos.

El príncipe Harry, con barba. (Foto: Gtres)

Sin embargo, Guillermo no fue el primer Windsor en dejar de afeitarse durante un tiempo. Su padre, el rey Carlos III tuvo una época en la que apostó por llevar barba en su juventud y, antes que él, también el príncipe Felipe de Edimburgo. Por cierto, al duque de Sussex se ha comparado muchas veces con su abuelo precisamente en la época en la que el marido de la Reina Isabel II llevó barba.

El príncipe Andrés, con barba. (Foto: Gtres)

Más allá del propio rey Carlos III y de sus dos hijos, también otros miembros de la Familia Real se han dejado barba en algún momento. Es el caso, por ejemplo, del duque de York, que también ha llevado barba en algún momento de su vida, aunque ya hace mucho. El que parece que se resiste es el menor de los hermanos del rey Carlos, el príncipe Eduardo, al que aún no hemos visto con barba.

El príncipe Felipe, con barba. (Foto: Gtres)

Los planes de los príncipes de Gales

En medio del revuelo que ha generado la nueva imagen del príncipe Guillermo, se espera que Kate Middleton y su marido viajen próximamente a Escocia para disfrutar de unas semanas de vacaciones junto al rey Carlos III y a su esposa, que ya se encuentran instalados en el Castillo de Balmoral. De momento, no hay constancia de cuándo podría dejarse ver en público de nuevo la princesa, cuyo principal objetivo ahora mismo es su tratamiento para el cáncer y su recuperación.