Las llamativas revelaciones de Snoop Dogg sobre la Reina Isabel

A pesar de que falleció hace casi dos años, todavía la Reina Isabel II sigue acaparando titulares y se siguen conociendo detalles de su longeva e interesante vida. El último de ellos tiene que ver con sus gustos musicales que, por cierto, eran muy variados. Al igual que se sabe que su canción preferida era el tema Dancing Queen del grupo sueco ABBA -porque ella era una reina y le gustaba bailar-, ahora se acaba de conocer que también el hip hop y otros géneros estaban entre sus gustos -y también de sus nietos los príncipes Guillermo y Harry- Al menos, así lo ha apuntado el artista Snoop Dogg, que ha concedido una entrevista en la que ha mencionado con mucho cariño a la madre del rey Carlos III.

Según ha asegurado, la Reina Isabel II era fan de su música, algo que, hasta ahora, no se sabía, o al menos, no era de dominio público. El cantante ha visitado recientemente Reino Unido y ha aprovechado para hacer unas declaraciones a una conocida emisora de radio, en las que ha manifestado su intención de acercarse al Palacio de Buckingham.

El cantante Snoop Dogg, en París. (Foto: Gtres)

Unas palabras que han sorprendido al entrevistador, el DJ Jordan North, que le ha dicho que cree que el príncipe Guillermo es un gran fanático de la música de Snoop Dogg. «Bueno, la Reina Isabel también era fan. Descanse en paz la Reina, esa era mi chica», ha dicho el rapero.

No ha sido la primera vez que Snoop Dogg habla de la Reina Isabel II, sino que ya en el pasado reveló que, en una ocasión, fue la monarca la que le ayudó cuando se le intentó prohibir la entrada en el Reino Unido. Fue hace tres décadas cuando el artista estaba de viaje en el Reino Unido y se enfrentaba a una delicada situación por unos cargos de asesinato en primer y segundo grado. Debido a esto, algunos sectores querían evitar que entrara y actuara en el país.

La Reina Isabel II, junto a su hijo, Carlos de Inglaterra. / Gtres

Según él mismo contó, fue la Reina Isabel II la que le ayudó: «La Reina dijo: ‘Este hombre no ha hecho nada en nuestro país. Puede venir’». Además, tal como reveló, los príncipes Guillermo y Harry tuvieron bastante que ver en que la monarca le ayudara, ya que a ellos les encanta su música. Una información que no ha sido confirmada oficialmente. No obstante, en el año 2010, a raíz del compromiso de Guillermo y Kate Middleton, Snoop Dogg compuso el tema Wet.

La entrevista de Snoop Dogg se ha producido justo antes de que el rapero viajara a París para participar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Allí, fue uno de los encargados de llevar la antorcha olímpica y, además, ha estado participando en diferentes compromisos en las dos semanas de competiciones, que están a punto de finalizar.