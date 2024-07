Carlos III, un rey imparable: así será su próxima gran gira internacional

A pesar de que no se ha anunciado oficialmente que el rey Carlos III haya terminado con su tratamiento para el cáncer, ni tampoco se ha confirmado su está del todo recuperado, la agenda del monarca no deja de intensificarse. Desde que el Palacio de Buckingham anunciase, a finales del mes de abril, que Carlos III iba a retomar su actividad pública, sus compromisos han ido in crescendo. Actos en diferentes partes del Reino Unido, una visita de Estado de los emperadores de Japón, un viaje a Escocia y un traslado a París para el 80 aniversario del Desembarco de Normandía han sido algunos de los compromisos en los que ha participado, además del relevo en el Ejecutivo tras las recientes elecciones generales.

Aunque de momento el monarca tiene por delante algunas semanas un tanto más relajadas, en las que se espera que pueda viajar a Balmoral con la reina Camila y aprovechar para descansar, lo cierto es que, fuentes oficiales, ya han anunciado la que será su próxima gran gira internacional. Una gira que le va a pillar al monarca pocas semanas antes de su 76 cumpleaños y de la que, por ahora, no se han dado muchos detalles, más allá del destino y la fecha aproximada.

Los reyes Carlos III y Camila, en Edimburgo. (Foto: Gtres)

Viaje a Australia y Samoa

Según fuentes directas del Palacio de Buckingham, el monarca y su esposa viajarán a Australia y Samoa el próximo mes de octubre. Una gira en la que Carlos III aprovechará para asistir a la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth (CHOGM) 2024.

La visita de los reyes Carlos y Camila a Australia se realiza por invitación directa del Gobierno australiano y, tal como ha trascendido, dentro del programa de actividades están previstos compromisos en el territorio de la capital Australiana y Nueva Gales del Sur. En cuanto a Samoa, la visita de Estado se aprovechará para celebrar la sólida relación bilateral entre la nación y el Reino Unido.

Los reyes Carlos III y Camila, en Australia. (Foto: Gtres)

Aunque todavía no se ha dado a conocer el programa, sí que ha trascendido que los médicos le han recomendado al rey Carlos III que opte por un programa de actividades reducido, que incluya el menor número de visitas posible, dado su estado de salud. No obstante, salvo fuerza mayor, el rey no está dispuesto a dejar en pausa su agenda ya que, según decía la Reina Isabel, una de las cuestiones más importantes para la institución es la visibilidad de sus miembros.

En esta ocasión y, a pesar de que es lo habitual en este tipo de viajes, no se hará una parada en Nueva Zelanda, debido, precisamente, a la salud del rey Carlos III. No obstante, el monarca y su esposa han querido enviar sus mejores deseos a Nueva Zelanda y sus disculpas por esta situación.

Los duques de Sussex, en Australia. (Foto: Gtres)

Las giras por Australia son muy habituales entre los miembros de la Familia Real. Por ejemplo, antes de anunciar su retirada de la actividad de ‘La Firma’, Harry y Meghan realizaron un viaje allí que coincidió con el anuncio del primer embarazo de la duquesa de Sussex. En el caso de los príncipes de Gales, también viajaron a Australia con su hijo Jorge. El último viaje de Carlos y Camila a Australia fue hace ya cinco años, en 2018.