La prenda que ha rescatado la Reina Letizia para brillar durante su visita a Navarra

La Reina Letizia apareció en Navarra el pasado 26 de septiembre y, como no podía ser de otra forma, se ganó el aplauso de todos. Tanto ella como su hija Leonor y su marido, el Rey Felipe, fueron recibidos por las autoridades. La gran protagonista era Leonor, quien se estrenaba como princesa de Viana. De hecho, la alcaldesa de la localidad le entregó un facsímil de reproducción del documento del título de Príncipe de Viana y una reproducción del sello, «una cosa muy bonita que, además, le hizo mucha ilusión». Sin embargo, también hay que hablar de lo acertada que estuvo doña Letizia, quien supo desde el principio cuál era su sitio. Hoy ha sucedido exactamente lo mismo y en LOOK tenemos todos los detalles.

Doña Letizia ha rescatado una prenda básica de su armario: una blazer tweed firmada por Hugo Boss, una de sus marcas de confianza. Ya ha lucido esta pieza en otras ocasiones y ha sido la piedra angular del estilismo que ha escogido para recorrer Navarra. Para completarlo, se ha decantado por unos pantalones azules y unos mocasines del mismo tono.

La Reina Letizia en el Castillo de Olite. (Foto: Gtres)

Con el paso del tiempo, la Reina ha demostrado tener una virtud especial para convertir en tendencia los trajes y vestidos que luce en sus actos. Los expertos lo llaman el «efecto Letizia» y lo cierto es que es algo que lleva muchos años existiendo. Cada cosa que se pone se agota de todas las tiendas y todos los diseñadores están deseando recibir una llamada de su equipo. No obstante, debemos recalcar que la misión de Su Majestad no es enseñar moda, sino representar a España y esto es algo que hace a la perfección.

La Reina Letizia utiliza su influencia y repercusión para mandar mensajes que están cargados de significados y siempre sabe dónde está su sitio. Por ejemplo, hoy no era su día, sino el de su hija Leonor y le ha cedido el protagonismo. A pesar de que ha estado atenta con todos y de que ha pasado mucho tiempo con las figuras pertinentes, la mujer de Felipe VI se ha apartado a un segundo plano y eso es algo que podemos ver con el look que ha escogido para la ocasión. Eso sí, era un estilo totalmente correcto y acertado, pues su objetivo era visitar el Castillo de Viana.

La Familia Real en el Castillo de Olite. (Foto: Gtres)

La estancia de los Reyes en Navarra

La princesa Leonor y sus padres han recorrido Navarra. Su agenda estaba repleta de citas importantes, por eso la alcaldesa de Viana les ha animado a que regresen cuando no tengan compromisos. «Todos nos hemos llevado una grandísima sorpresa y ellos también, empezando por la princesa Leonor», ha empezado diciendo Yolanda González. «La visita siguiente ya no tiene que ser tan institucional y que Leonor tiene que conocer la ciudad de Viana de una forma un poco más lúdica y tranquila».

La Reina Letizia y la princesa Leonor en Olite. (Foto: Gtres)

Tal y como hemos informado en LOOK, la Familia Real (sin la infanta Sofía), ha establecido una hoja de ruta que pasa por Pamplona, Viana, Leyre, Olite y Tudela. Por eso, la política citada anteriormente les ha recomendado que vuelvan cuando dispongan de más tiempo. Y añade: «Viana siempre ha tenido esa reivindicación de que nuestro Principado nunca había sido muy conocido y no se le daba la importancia que se merecía y la visita ha servido para enorgullecer a los vecinos, para reforzar ese sentimiento de fortaleza histórica, de importancia dentro del reino de Navarra y después de la heredera, en este caso».

Para terminar, podemos señalar la buena conexión que Sus Majestades y la princesa Leonor han mostrado con su respetado pueblo. Más de un ciudadano se han acercado a ellos para felicitarles por la brillante gestión que están llevando a cabo al frente de la monarquía.