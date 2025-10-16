Los Premios Princesa de Gerona calientan motores a pocas semanas del cumpleaños de Leonor

En apenas unas semanas la princesa Leonor cumple 20 años y aunque en estos momentos está centrada en su formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), la heredera no pierde de vista su papel institucional. Sobre todo, las organizaciones en las que tiene ya un papel destacado. Es el caso de la Fundación Princesa de Asturias y de la Fundación Princesa de Gerona. Dentro de una semana, la hija mayor de los Reyes estará en Oviedo para la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, pero ahora la Fundación Princesa de Gerona ha confirmado algunos detalles de cara a los galardones del próximo año.

Tal como han revelado desde la organización, esta edición se vuelve a poner el foco en el talento joven con una convocatoria que va a permanecer abierta hasta el próximo 30 de noviembre, justo un mes después del 20 cumpleaños de la princesa Leonor. «Los Premios Princesa de Gerona llegan a una nueva edición con la firme convicción de seguir apostando por los jóvenes talentos que están transformando el mundo y convertirlos, así, en referentes para las nuevas generaciones», explican desde la organización en una nota de prensa.

Desde su creación en 2009 estos galardones se han consolidado como uno de los reconocimientos más importantes al talento joven. Se encuentran dotados con 20.000 euros y tienen el objetivo de distinguir el esfuerzo, la creatividad y la dedicación de jóvenes de entre 16 y 35 años que, con su talento excepcional, contribuyen al progreso y la transformación de nuestra sociedad.

Aunque todavía no se han revelado las fechas concretas, será durante el primer semestre de 2026 cuando se darán a conocer los nombres de los galardonados de cara a la próxima edición en las diferentes categorías. El anuncio se realiza en el marco del Princesa de Gerona CongresFest, el acto central del Tour del talento, un evento itinerante que cada año hace parada en cinco ciudades españolas.

Los Reyes participan en estos actos en cada una de las paradas. De momento, dado que la princesa aún está centrada en su formación militar, no puede ser ella la que asista, pero está al tanto de todas las actividades de la organización y no falta a la ceremonia de entrega de los galardones, que el pasado año se celebró en el Teatro del Liceo de Barcelona.

Desde su primera convocatoria hasta la actualidad, a la comunidad de premiado se han ido sumando un gran número de jóvenes que se han convertido en referentes para su generación. Más de 80 personas cuyas trayectorias destacan por su compromiso social, su voluntad transformadora y su capacidad de liderazgo. «Cada premiado representa una historia de esfuerzo y superación y un ejemplo inspirador para otros jóvenes para ser un agente de cambio en el mundo actual», recalcan desde la fundación. Una generación muy cercana a la de la princesa Leonor, que ha heredado de su padre el compromiso por apostar por el talento joven en un mundo cada vez más competitivo y complejo.