El polémico estreno que querrá evitar el príncipe Andrés

La cuenta atrás ya ha comenzado. En apenas unos días, la plataforma Netflix estrena uno de sus proyectos más controvertidos, Scoop, centrado en la polémica entrevista que el príncipe Andrés ofreció a la periodista Emily Maitlis tras los primeros indicios de su presunta vinculación con el caso de Jeffrey Epstein. Una entrevista que supuso el principio del fin del papel del duque de York dentro de la estructura de ‘La Firma’ ya que, casi de manera inmediata tras la emisión del programa, la Reina Isabel decidió apartar a su hijo predilecto de la actividad institucional, a la que, a día de hoy, no ha regresado.

El príncipe Andrés, en una imagen reciente. / Gtres

Han pasado ya varios años desde entonces y, pese a que el príncipe Andrés llegó a un acuerdo con Virginia Giuffre para poder dar carpetazo con ese polémico capítulo de su vida, lo cierto es que su inocencia nunca se demostró ante un tribunal. Precisamente por eso, su imagen continúa dañada y no ha podido retomar sus actividades oficiales. Es más, tras el relevo en la Corona a raíz de la muerte de la Reina Isabel II, el nuevo rey Carlos III siempre ha tenido claro que no quiere escándalos en la institución y no ha estado dispuesto a ceder ante su hermano.

Andrés continúa apartado de ‘La Firma’, aunque no de la esfera familiar. De hecho, hace unos días, le pudimos ver en el servicio religioso con motivo de la Pascua en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, donde, por cierto, reapareció el rey Carlos III en público por primera vez tras anunciarse que padece cáncer.

Los duques de York, en una fotografía de archivo./ Gtres

El esperado estreno de Scoop

Este viernes 5 de abril será cuando la plataforma Netflix estrene Scoop. La película está basada en el libro Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews, que es una recopilación de las memorias de Sam McAlister. Ella fue la responsable de llevar a cabo la negociación para que el príncipe Andrés concediese la entrevista que dio al traste con su imagen.

En los últimos meses ya se han ido publicando algunas imágenes del proyecto, encabezado por Gillian Anderson, junto a Rufus Sewell, Keeley Hawes y Billie Piper. La que fuera protagonista de la saga Expendiente X se ha puesto en la piel de la ex presentadora principal de Newsnight, Emily Maitlis, que fue la que entrevistó al duque de York, a quien interpreta Rufus Sewell.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Netflix UK & Ireland (@netflixuk)

Sin duda, la emisión de esta película es un nuevo quebradero de cabeza para la Familia Real Británica en uno de sus momentos más complicados ya que, volverá a traer al presente uno de los episodios más delicados de la vida del duque de York, al que, supuestamente, había dado carpetazo hace tiempo. Un varapalo anunciado, que puede convertirse en otro frente de preocupación para ‘La Firma’, cuando el rey Carlos III y su entorno más cercano tienes que estar centrados en cuestiones relacionadas con la salud.