Aunque es habitual que los Reyes ofrezcan declaraciones en algunas de sus apariciones públicas, no lo es tanto que concedan entrevistas. Hace unos días la Reina Letizia pronunció unas breves palabras ante los periodistas que se concentraban a las puertas de la Casa de Galicia con motivo de la capilla ardiente de Fernando Ónega, padre de su amiga Sonsoles. La Reina se refirió al comunicador como un referente en el mundo de la comunicación y todos los medios que estaban allí recogieron sus palabras.

Sin embargo, hasta ahora nunca ha dado una entrevista y no se espera que lo haga. Una práctica que es más habitual en otras monarquías, por ejemplo, en Dinamarca la reina Margarita dio alguna durante su reinado al igual que Mette-Marit y Haakon de Noruega se acaban de poner frente a las cámaras para dar explicaciones por la relación de la princesa con Epstein.

La Reina Letizia con Marta Carazo en Madrid. (Foto: Gtres)

La Reina no da entrevistas

El motivo por el que doña Letizia no da entrevistas es el mismo por el que no asiste nunca a los desfiles de la Semana de la Moda de Madrid. Es una cuestión de evitar hacer agravios comparativos. Si le da una entrevista a un medio, otros podrían sentirse molestos. Igual que si va a un desfile y deja de acudir a otros. Es imposible que esté presente en todos y cualquier elección ya implica dejar de lado otras cosas.

La razón de esta ausencia de entrevistas por parte de la Reina era fácil de intuir, pero ahora sabemos a ciencia cierta que se trata del motivo principal por el que es muy probable que nunca se siente ante un periodista concreto -puede que en un vídeo del canal oficial de YouTube de la Casa Real nos sorprenda, pero esto es algo de lo que, por ahora, no se tiene constancia-.

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Ha sido Dany Blázquez el que ha hablado de esto en su visita al podcast de Alba Rodríguez y Meiry Pleguezuelos, Nosequé Podcast. Tal como ha contado, desde el equipo de su programa Grupete de noche, enviaron un correo electrónico al Palacio de la Zarzuela para invitar a la Reina a que participara. Desde prensa de la Casa Real les respondieron que doña Letizia no podía ir porque sería agravio comparativo con respecto a otros medios.

Blázquez ha recordado que un día fue al programa Ana Guerra, que en ese momento se iba a casar con el primo de la Reina, Víctor Elías, y entonces Dany aprovechó para preguntarle si doña Letizia iba a la boda y si les invitaba porque eran fanáticos de la Reina. Dany le dijo a Ana Guerra que había invitado a doña Letizia a su programa y que le había contestado. Incluso le enseñó la carta, ante la risa de la cantante.

Los medios no tardaron en hacerse eco de este detalle, pero lo que no se esperaba Dany es que, justo un día después recibió una carta certificada con el sello de Zarzuela y una fotografía firmada de la Reina que, según ha contado, tiene enmarcada en su casa.