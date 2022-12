La Infanta Elena acaba de cumplir 59 años y lo ha celebrado de la mejor manera posible, en familia, pero no de una manera tradicional. Este martes, 20 de diciembre, la duquesa de Lugo se trasladaba hasta Auditorio Nacional de Música en Madrid, donde ha disfrutado de una representación de la obra El Mesías, de Händel. No ha estado sola, sino que ha contado con la compañía de su madre, la Reina Sofía.

Tal como ha podido confirmar la revista Lecturas, la Infanta y doña Sofía disfrutaron de la representación como dos espectadoras más, sin llamar apenas la atención. Para doña Sofía, el Auditorio Nacional es uno de sus lugares preferidos, dada su afición por la música, que comparte, además, con su hermana, la princesa Irene. De hecho, es habitual que acuda a conciertos dentro de su agenda oficial, como representante de la Familia Real o en las actividades de la Fundación Reina Sofía, es más, hubo una época en la que incluso llegó a tener su propio palco pero ahora, que acude menos, le reservan un lugar privilegiado desde donde disfrutar de esta afición.

En esta ocasión, la Reina Sofía ha querido aprovechar el cumpleaños de su hija mayor para acudir a una representación. Al parecer, también estaba con ellas la princesa Irene y la Infanta Cristina, así como la hija de la duquesa de Lugo, Victoria Federica. Un plan perfecto para chicas en una jornada muy especial.

La presencia de Victoria es especialmente relevante, después de que en los últimos tiempos haya habido muchos rumores de distanciamiento entre madre e hija. La propia Victoria zanjaba las especulaciones con una entrañable felicitación de cumpleaños dedicada a la duquesa de Lugo, a través de sus redes sociales. Victoria compartía en su perfil público una serie de imágenes con bonitas palabras que dejaban claro, en principio, que no hay ningún tipo de enfrentamiento con su madre.

Según la información que ha publicado la revista Lecturas, las cinco mujeres se colocaron de la siguiente manera: la princesa Irene, la Infanta Elena, la Reina Sofía, la Infanta Cristina y, por último Victoria Federica de Marichalar. Al no tratarse de un acto oficial, no era necesario seguir ningún tipo de protocolo institucional a la hora de colocarse en los asientos, aunque sí que resultó un tanto llamativo que madre e hija estuvieran tan separadas, máxime en el día del cumpleaños de la duquesa de Lugo. Asimismo, parece que la hija de la Infanta Elena se mostró muy cariñosa con su tía, no así con su madre. Durante el descanso, las cinco pudieron disfrutar de un rato de relax en una salita de la que dispone el Auditorio Nacional y que está apartada de las miradas del resto de asistentes, antes de regresar a la sala principal para continuar disfrutando de la representación en un día tan especial.