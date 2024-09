Este viernes, día 6 de septiembre, Pippa Middleton soplará las velas por su 41º cumpleaños. Una efeméride que, más allá de las celebraciones, sirve para repasar su figura, la cual ha ganado un lugar especial en los medios de comunicación no solo como hermana menor de la princesa Kate, sino como una de las personas que ha sido su gran apoyo en los momentos más difíciles. Especialmente desde que la princesa de Gales fuera diagnosticada de cáncer.

Pippa Middleton, aunque discreta y siempre alejada de los focos mediáticos que rodean a la Familia Real británica, ha demostrado ser una pieza clave en la vida de la duquesa de Cambridge en las etapas más complejas que ha enfrentado Kate desde que se unió a la monarquía. Y en concreto, en el último año. Y es que mientras la esposa del príncipe Guillermo ha hecho frente a los tratamientos y las dificultades que acompañan la enfermedad, Pippa se ha asegurado, en propias palabras de los tabloides británicos, de que su hermana pudiera contar con el apoyo emocional y práctico que necesitaba para seguir adelante.

Kate Middleton y su hermana Pippa, en Gales. (Foto: Gtres)

Pippa y Kate Middleton siempre han mantenido una relación muy cercana y sólida desde su infancia en Bucklebury. Criadas en una familia unida, las dos hermanas han compartido un fuerte vínculo de confianza y apoyo mutuo. A lo largo de los años, su unión se ha fortalecido, especialmente cuando Kate se convirtió en duquesa de Cambridge y estuvo bajo el constante escrutinio mediático.

Éxito profesional con su marido

Más allá de su parentesco con la Familia Real británica, Pippa Middleton ha sabido construir una carrera y una vida familiar de éxito. En 2017, se casó con James Matthews, ex piloto de la Fórmula 1 y un empresario financiero que ha amasado una considerable fortuna a lo largo de los años. Matthews es gestor de fondos de inversión y heredero del título de Laird de Glen Affric en Escocia, lo que sitúa a la pareja en una sólida posición económica ya su esposo es el propietario de un histórico castillo y 10 mil acres en las tierras altas de Escocia que le han valido el título, tal y como así se establece en las normas de la nobleza británica. Su matrimonio ha sido un verdadero pilar de estabilidad para Pippa, que ha encontrado en James un compañero de vida que la apoya incondicionalmente. En 2018, Pippa Middleton y James dieron la bienvenida al mundo a su hijo en común: Arthur Michael William.

Pippa Middleton y James Matthews, dando un paseo. (Foto: Gtres)

Juntos, Pippa y James han logrado consolidar un patrimonio considerable, con inversiones en propiedades y una vida tranquila pero próspera. Sin embargo, el éxito financiero de Pippa no solo se debe a su matrimonio. A lo largo de los años, la hermana de Kate Middleton ha cultivado una carrera como escritora y columnista, colaborando con importantes publicaciones como The Telegraph, Waitrose Kitchen y The Spectator. Su capacidad para escribir sobre estilo de vida, deporte y bienestar la ha convertido en una voz respetada en su campo. Pippa ha sido reconocida por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes del mundo y nombrada como un icono de estilo por los medios de moda. Además, Middleton es también una reconocida filántropa, apoyando a causas como la escuela para niños sordos de Berkshire y siendo embajadora de la Fundación británica del corazón, la cual apoyó donando los fondos de su libro lanzado en 2016, Heartfelt.

La última aparición pública de Pippa

Hay que remontarse al pasado mes de julio para hablar de la última aparición de Pippa Middleton ante los medios de comunicación. La hermana de Kate Middleton y cuñada, por ende, del príncipe Guillermo, se sumó a la lista de rostros conocidos que ocuparon su asiento en las gradas del All England Club con motivo de la 137ª edición del torneo de Wimbledon. Algo que no es de extrañar, pues Pippa es ya una habitual en dicho evento.

Pippa Middleton, en Wimbledon. (Foto: Gtres)

Para acudir al campeonato oficial más antiguo del mundo en este deporte celebrado en Londres, Pippa Middleton ha escogido un conjunto de blusa y pantalones con un estampado floral en tonos pastel, predominantemente azul claro con flores en tonos naranjas, rosados y verdes. La prenda superior destaca por su diseño suelto con mangas largas y abullonadas que terminan en volantes, aportando un toque femenino y romántico al atuendo; mientras que los pantalones son de pierna ancha y se ajustan a la cintura, creando una silueta fluida y elegante. Pippa completó su estilismo con unos zapatos de plataforma de color marrón, unas enormes gafas de sol oscuras, y un bolso de mano pequeño de paja trenzada estilo rattan.